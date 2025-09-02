ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बारिश का कहर, 200 साल पुराना बांध टूटा, 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा, ड्रोन से निगरानी शुरू - HEAVY RAIN IN GURUGRAM

गुरुग्राम में भारी बारिश से बाढ़, जलभराव और जाम की समस्या उत्पन्न; प्रशासन ड्रोन निगरानी के साथ अलर्ट पर है.

गुरुग्राम में बारिश का कहर
गुरुग्राम में बारिश का कहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read

गुरुग्राम: गुरुग्राम में लगातार दो दिनों से मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत पूरी तरह बदल दी है. सोमवार को मात्र तीन घंटे में हुई 100 मिमी बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. खासकर ओल्ड गुड़गांव रोड, सेक्टर-12, सेक्टर-14, अग्रेसन चौक, बस स्टैंड रोड और दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे जैसे मुख्य मार्गों पर जलभराव ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया.

कादरपुर का 200 साल पुराना बांध टूटा

शहर के आसपास के ग्रामीण इलाके भी बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए. गांव कादरपुर में 200 साल पुराने बांध के टूटने से एक दर्जन से ज्यादा लोग पानी में बह गए. हालांकि ग्रामीणों की तत्परता के कारण उन्हें बचा लिया गया, लेकिन बांध टूटने के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई. कादरपुर गांव का दूसरे गांवों और सोसाइटियों से संपर्क टूट गया.

गुरुग्राम में बारिश का कहर (ETV Bharat)

नगर निगम ने नहीं की बांध की देखरेख

ग्रामीणों के मुताबिक यह बांध अंग्रेजों के जमाने में अरावली से आने वाले पानी को रोकने के लिए बनाया गया था. लगभग साढ़े चार किलोमीटर लंबा यह बांध तीन साल पहले नगर निगम के अधीन आ गया, लेकिन नगर निगम ने इसकी देखभाल नहीं की. इस बीच अवैध निर्माण और कूड़ा डालने से बांध का क्षेत्रफल घट गया, जिससे अरावली के पानी पर दबाव बढ़ा और बांध टूट गया. बांध टूटने के करीब 18 घंटे बाद भी प्रशासन का कोई रवैया नहीं दिखा, तब ग्रामीणों ने खुद जेसीबी मंगाकर बांध की मरम्मत शुरू की और पानी को गांव में आने से रोका.

नेशनल हाईवे पर लगा 10 किमी लंबा जाम

शहर में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई. कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बाइक, स्कूटी और कारें पानी में फंस गईं, दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई. लोग पैदल जलजमाव में चलने को मजबूर हुए और कई जगहों पर वाहन बंद होने की घटनाएं सामने आईं. जलभराव के कारण दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें करीब 50,000 वाहन फंसे रहे. इस जाम में कई एंबुलेंस भी फंसीं, जिन्हें प्रशासन ने मुश्किल से बाहर निकाला.

गुरुग्राम में ड्रोन से निगरानी शुरू (ETV Bharat)

15 ड्रोन कैमरों से निगरानी

दूसरे दिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखा. पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने शहर के 25 से अधिक जलभराव और जाम के हॉटस्पॉट चिन्हित किए और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया. करीब 15 ड्रोन कैमरों से लाइव फुटेज प्राप्त कर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है, जिससे ट्रैफिक को तुरंत डायवर्ट करने और प्रभावित मार्गों पर पुलिस तैनात करने में मदद मिल रही है. इफको चौक, शंकर चौक, हीरो होंडा चौक और सोहना रोड जैसे जंक्शन पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है.

प्रशासन की जनता से अपील

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से सड़क पर न निकलें और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. हालांकि स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल बारिश के बाद यही हाल होता है. करोड़ों खर्च होने के बावजूद ड्रेनेज व्यवस्था जस की तस बनी हुई है.

