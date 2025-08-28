धमतरी: बुधवार शाम तेज बारिश ने कहर बरपाया. इस दौरान जिले में कई कच्चे और जर्जर मकान ढह गए. शहर के मराठा पारा में भी दो कच्चे मकान ढह गए. बताया जा रहा है कि दोनों मकान लगभग 40 से 45 साल पुराने हैं.

धमतरी में बारिश के कच्चे मकान ढहे: छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें धमतरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. इसके अलावा निचली बस्तियों में बारिश कहर बनकर बरपा है. देर शाम हुई बारिश से धमतरी के मराठा पारा स्थित मंगल भवन के सामने दो कच्चे मकान ढह गए. जिसकी वजह से परिवार काफी परेशान है. उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है. मकान गिरने से जरूरत के कई सामान मलबे में दब गए हैं. गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर के लोग बाहर निकल गए थे अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

धमतरी में बारिश से कच्चा मकान ढहा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश की वजह मकान ढह गया है. 40 से 45 साल पुराना है. घर का पूरा सामान था. टीवी, फ्रिज, आलमारी सब ढब गया. पार्षद को सूचना दिए हैं. जिस समय हुआ घर में कोई नहीं था- सत्तू यादव, मकान मालिक

लगभग डेढ़ घंटे से बारिश हुई. मकान गिर गया. जिस समय घटना हुई, उस समय हम घर के बाहर थे, नहीं तो हम भी दब जाते- संजय ध्रुव

धमतरी में अब तक बारिश: 1 जून से 28 अगस्त तक रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में 768.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है.

बारिश से मकान ढहने से घर वाले परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर में बाढ़ से तबाही: बता दें कि पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के सभी पांचों संभागों में मूसलाधार बारिश हो रही है. दुर्ग भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव सभी जगह बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बुरे हालात बस्तर संभाग में है. यहां बाढ़ जैसे स्थिति हो गई है. वहां के स्थानीय लोगों की माने तो बस्तर में बारिश ने लगभग 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

बस्तर में बाढ़ से नुकसान