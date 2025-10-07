ETV Bharat / state

कल से थमेगा बारिश का दौर, आज 12 जिलों में IMD का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर

जयपुर: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई. हालांकि अब मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना जताई है. झमाझम बारिश के दौर के बीच विभाग ने बताया कि बुधवार 8 अक्टूबर से आसमान साफ रहेगा. इससे पहले आज मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद यह तब्दीली देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान जताया. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक, आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में बारिश हो सकती है. इन इलाकों के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है. मध्यम बारिश होने की संभावना है. पढ़ें: पश्चिमी विक्षोभ से पलटा मौसम, बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें मौसम विभाग के मुताबिक आज 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा. इनमें अलवर , बारां , भरतपुर , दौसा , डीग , धौलपुर , झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर शामिल है. इन जिलों में मेघगर्जन और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. डीडवाना-कुचामन में सर्वाधिक वर्षा : विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश डीडवाना-कुचामन में हुई, जहां 131 मिमी दर्ज की गई. अचानक हुई तेज बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया. इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है.