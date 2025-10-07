ETV Bharat / state

कल से थमेगा बारिश का दौर, आज 12 जिलों में IMD का येलो अलर्ट

कई जिलों में हुई तेज बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. बुधवार से बारिश की गतिविधियों में आएगी कमी.

Meteorological Centre, Jaipur
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 12:06 PM IST

जयपुर: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई. हालांकि अब मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना जताई है. झमाझम बारिश के दौर के बीच विभाग ने बताया कि बुधवार 8 अक्टूबर से आसमान साफ रहेगा. इससे पहले आज मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद यह तब्दीली देखने को मिल रही है.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान जताया. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक, आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में बारिश हो सकती है. इन इलाकों के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती है. मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा. इनमें अलवर , बारां , भरतपुर , दौसा , डीग , धौलपुर , झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर शामिल है. इन जिलों में मेघगर्जन और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है.

डीडवाना-कुचामन में सर्वाधिक वर्षा : विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश डीडवाना-कुचामन में हुई, जहां 131 मिमी दर्ज की गई. अचानक हुई तेज बारिश से कई स्थानों पर जलभराव हो गया. इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है.

आज कुछ हिस्सों में हल्की-मध्यम बारिश: मौसम विभाग ने बताया कि 7 अक्टूबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी की प्रबल संभावना है. हालांकि, आज भी शेखावाटी क्षेत्र , जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई जगह बादल छाने और ठंडी हवा से मौसम में नमी बनी रहेगी. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 8 अक्टूबर से आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिन में तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है.

जयपुर का मौसम खुला: जयपुर में मंगलवार सुबह बारिश के बाद धूप खिलने से मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया. दोपहर बाद फिर से बारिश की संभावना है. जयपुर सहित आसपास के कई जिलों में बारिश की संभावना है. मौसम केन्द्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है. वायुमंडल के निचले स्तरों में ट्रफलाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है. इसके असर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां चल रही है.

पारा 12 डिग्री तक लुढ़का : मंगलवार सुबह कई हिस्सों में बारिश जारी रही. इससे पहले सोमवार को झमाझम के बीच कई इलाकों में न सिर्फ उमस से राहत मिली बल्कि पारे में 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई. जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़ और सीकर जिले में कुछ जगह चार इंच से भी ज्यादा पानी गिरा.प्रदेश में जारी इस बरसात के कारण किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. खेतों में तैयार खड़ी खरीफ की फसल भीगने के कारण धरती पुत्रों को क्षति हुई है.

