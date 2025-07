ETV Bharat / state

देहरादून: उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो मतदान की प्रक्रिया की रफ्तार धीमी कर सकती है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में देर रात से बारिश का दौर जारी है. वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी ऐसे में मौसम चुनौतियां खड़ी कर सकता है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जनपदों के अनेक स्थानों और मैदानी जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ होने की पूर्वानुमान जताया है.राज्य के नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज व चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को भारी बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है. वहीं देहरादून में आज आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ कुछ स्थानों पर हो सकती है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान 32°C से 23°C के लगभग रहने की संभावना है. राज्य में संभावित भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिए गए हैं. वहीं प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मानसूनी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. लगातार हो रही बारिश से कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो रहे हैं. जिस कारण तमाम मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग रही हैं और लोग मार्ग खुलने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं. भारी बारिश से नदी-नाले भी उफान पर बह रहे हैं. चेतावनी के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी-नाले पार करते दिखाई दे रहे हैं. जबकि बरसात के मौसम में बिलों में पानी घुसने से सांप लोगों के घरों में घुस रहे हैं. ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. वहीं मानसून में मौसमी बीमारियां भी सिर उठाने लगी हैं. पढ़ें-बारिश में ज्यादा दिखते हैं ये जहरीले सांप, कोबरा सबसे खतरनाक, डसने से हो सकती है मौत

