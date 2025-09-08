ETV Bharat / state

यूपी में तीन दिन बाद फिर से होगा मानसून का अटैक; पिछले 24 घंटे में 73% कम हुई बारिश

यूपी में मौसम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 8, 2025 at 9:46 AM IST 2 Min Read