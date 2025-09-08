ETV Bharat / state

यूपी में तीन दिन बाद फिर से होगा मानसून का अटैक; पिछले 24 घंटे में 73% कम हुई बारिश

मौसम विभाग ने 11 से 13 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का लगाया अनुमान.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. इसके अतिरिक्त प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन भी हुआ.

पूर्वी यूपी में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.4 मिमी के सापेक्ष 2.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 67% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.5 मिमी के सापेक्ष 1.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 83% कम है. मौसम विभाग ने तीन दिन बाद भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

कहां कितनी बारिश.
कहां कितनी बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में बारिश के आसार: राजधानी में रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. मौसम में अधिक आद्रता होने के कारण उमस भरी गर्मी बरकरार रही. पिछले दो-तीन दिनों से लखनऊ में ऐसा ही मौसम है. साथ ही 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं. अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

पिछले 24 घंटे में बारिश.
पिछले 24 घंटे में बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सोमवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

24 घंटे 73 फीसदी कमी हुई बरसात: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 73% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 7 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 641.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 644.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. जो सामान्य से 1 मिलीमीटर अधिक है.

ययूपी में मौसम.
ययूपी में मौसम. (Photo Credit; IMD)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 2-3 दिनों के दौरान बिना किसी विशेष परिवर्तन के प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहने के साथ अलग-अलग/कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहने तथा तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण उमस की संभावना है. इसके बाद प्रदेश के उत्तरी भाग में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होगी और 11-13 सितंबर के दौरान तराई के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है. जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने से छिटपुट वर्षा हो सकती है.

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण में जप-तप और दान; काशी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, विंध्यवासिनी में आरती के बाद खुले मंदिर के पट

For All Latest Updates

TAGGED:

UP MONSOON UPDATEHEAVY RAIN 11 TO 13 SEPTEMBERWEATHER UPDATEWEATHER FORECASTRAIN UPDATE IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी में विदेशी यजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.