हरियाणा में बारिश-आंधी का कहर: सड़कों पर पेड़ गिरे, कुरुक्षेत्र-सिरसा समेत 25 से ज्यादा गांवों में गेहूं की फसल में लगी आग - RAIN THUNDERSTORM IN HARYANA

Rain Thunderstorm in Haryana ( Meta AI )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 19, 2025 at 8:29 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 9:13 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार देर रात आए तूफान ने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया. हिसार, सिरसा, झज्जर, कैथल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में आंधी के साथ बारिश ने तबाही मचाई. हिसार के बरवाला क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. फसलों में आग, किसानों की मेहनत बर्बाद: तेज हवाओं और बिजली गिरने के कारण कई जगहों पर आग भड़क उठी. सिरसा, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र और हिसार के 25 से अधिक गांवों में गेहूं की फसल और फाने जलकर राख हो गए. अनुमान के मुताबिक, करीब 859 एकड़ फसल इस आग की चपेट में आई. कुरुक्षेत्र-सिरसा समेत 25 से ज्यादा गांवों में गेहूं की फसल में लगी आग (ETV Bharat) कुरुक्षेत्र के पिहोवा में स्थिति और भयावह हो गई, जब खेतों में लगी आग की लपटें तेज हवाओं के कारण नजदीकी घरों तक पहुंच गईं. लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सड़कों की ओर भागे. प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए, लेकिन किसानों का भारी नुकसान हो चुका है.

सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित: आंधी की तीव्रता इतनी थी कि कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ सड़कों पर गिर गए. इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने रातभर सड़कों को साफ करने का काम किया, लेकिन कई जगहों पर सुबह तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. करीब 859 एकड़ फसल आग की चपेट में आई. (ETV Bharat) अंबाला में भी आंधी और बारिश: शुक्रवार को अंबाला भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. जिससे गेहूं किसानों को काफी नुकसान हुआ. बारिश के चलते अनाज मंडी में रखी गेहूं की फसल भी भीग गई. जिसके चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई. तापमान में उतार-चढ़ाव, हिसार सबसे गर्म: मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई. तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. हिसार का बालसमंद क्षेत्र सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, फरीदाबाद में तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद वहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा. अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी बारिश और आंधी की संभावना जताई है. किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. साथ ही, नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें गठित की गई हैं. इस बीच, किसान संगठनों ने सरकार से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है. ये भी पढ़ें- हरियाणा में आग ने मचाया तांडव, कुरुक्षेत्र-सिरसा समेत कई जिलों में हजारों एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक - KURUKSHETRA AND SIRSA HUGE FIRE

