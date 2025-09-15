ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी बरकरार, बारिश की उम्मीद न के बराबर, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे हालांकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

मौसम अपडेट
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 7:46 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी और एनसीआर में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है. रविवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बारिश की उम्मीद जगी थी, लेकिन दिन भर मौसम शुष्क ही रहा. धूप निकलने से तापमान में इज़ाफा दर्ज किया गया.

रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था, वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा. हवा में नमी का स्तर 89% से घटकर 58% के बीच रिकॉर्ड किया गया.

तापमान होगी बढ़ोतरी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे हालांकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है. वहीं अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्टार 80% तक रहेगा और 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी. मौसम विभाग की मान्यता सोमवार से शनिवार तक का कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद में 110 गुरुग्राम में 115 गाजियाबाद में 122 ग्रेटर नोएडा में 106 नोएडा में 102 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

