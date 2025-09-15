ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी बरकरार, बारिश की उम्मीद न के बराबर, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: राजधानी और एनसीआर में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है. रविवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बारिश की उम्मीद जगी थी, लेकिन दिन भर मौसम शुष्क ही रहा. धूप निकलने से तापमान में इज़ाफा दर्ज किया गया.

रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था, वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा. हवा में नमी का स्तर 89% से घटकर 58% के बीच रिकॉर्ड किया गया.

तापमान होगी बढ़ोतरी

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे हालांकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है. वहीं अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्टार 80% तक रहेगा और 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी. मौसम विभाग की मान्यता सोमवार से शनिवार तक का कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है.