दिल्ली-NCR में बारिश थमी, बढ़ी गर्मी और बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

दिल्ली में अब बारिश नहीं होने की वजह से तापमान बढ़ने लगा है.दिन के समय में गर्मी से लोगों में परेशानी देखी जा रही हैंं.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
Published : September 14, 2025 at 7:35 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर में मानसून अब धीमा पड़ गया है. हालिया दिनों में बारिश की गतिविधि कम हुई है, जिससे तापमान में इज़ाफा और वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की जा रही है.

राजधानी दिल्ली में अब बारिश नहीं होने की वजह से तापमान बढ़ने लगा है. दिन के समय में गर्मी और उमस होने की वजह से लोगों में परेशानी देखी जा रही हैंं. इसके साथ ही दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब होता है नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में कल शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस किया गया था.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
तापमान होगी बढ़ोतरी
मौसम विभाग में आज रविवार 14 सितंबर को बारिश लेकर किसी तरह का अलर्ट नहीं है. आज राजधानी में तापमान बढ़ सकता है. अनुमान के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है. दिल्ली में सुबह-सुबह इस समय तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में सोमवार मंगलवार को भी इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान है.
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 105 की ग्रुरूग्राम में 108 गाजियाबाद में 93 ग्रेटर नोएडा में 108 और नोएडा में 99 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के 13 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य इलाकों में।AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

