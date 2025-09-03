जयपुर: प्रदेश में लगातार बरकरार मानसून की मेहरबानी के बीच मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिन यानी 7 सितंबर तक प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर बरकरार रहेगा. मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर बन गया है. इसके आगामी 24 घंटों में ओडिशा, MP की ओर आगे बढ़ने की संभावना है.

इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण बुधवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. आगामी 3-4 दिन पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के साथ ही जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना है.

आज इन 13 जिलों में रहेगा अलर्ट : मौसम विभाग ने आज झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा. इससे पहले पिछले 24 घंटो में राज्य के करौली, अलवर, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण और कोटा जिलों में भारी बारिश रही तो राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश टोडाभीम (करौली) में 105 मिमी. दर्ज की गई.

इन इलाकों में जमकर बरसे हैं मेघ : राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई. करौली जिले के टोडाभीम में सबसे ज्यादा 11 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा अकलेरा (झालावाड़) में 10 सेमी, खंडार (सवाई माधोपुर) और बयाना (भरतपुर) में 9-9 सेमी, करौली और पीपल्दा (कोटा) में 8-8 सेमी वर्षा हुई. झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर और करौली के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते नदी-नालों में उफान आ गया और जनजीवन प्रभावित हुआ. झालावाड़ जिले के पिरावा में 7 सेमी, झालरापाटन, मनोहरथाना, अकलेरा और खंडार में 6 सेमी से अधिक वर्षा हुई. इसी तरह कोटा, बारां और सवाई माधोपुर जिलों में भी कई स्थानों पर 5 सेमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई.

पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम रही, लेकिन कई स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज की गई. नागौर जिले के नावां और बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में सबसे ज्यादा 3 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा नागौर जिले के मकराना में 2 सेमी और राजगढ़ के साथ ही सादुलपुर (चूरू) में 1-1 सेमी वर्षा हुई. पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है. खरीफ की फसलों के लिए यह बरसात संजीवनी साबित होगी. कृषि विभाग के अनुसार देर से बोई गई सोयाबीन, मूंग, उड़द और मक्का जैसी फसलों को फायदा मिलेगा. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा से बाजरा, मूंगफली और मूंग की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है.

राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी : अभी तो 24 घंटे के दौरान राजधानी जयपुर में शहर के प्रमुख मार्ग तेज बारिश के बीच जलमग्न दिखे. टोंक रोड, स्टेच्यू सर्किल, नगर निगम सहित अन्य मार्गों पर पानी भर गया, जिससे सड़क पर जलभराव के साथ ही यातायात खासा प्रभावित हुआ. तेज बारिश को देखते हुए नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर दिखी और जलभराव वाले स्थानों पर टीम की ओर से मड पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है.

आमेर में जल स्रोत लबालब : जयपुर के ऐतिहासिक आमेर इलाके में भारी बारिश के बाद पन्ना मीना कुंड में भी पानी की अच्छी आवक दर्ज की गई है. स्थानीय निवासी वीरेन्द्र पुरोहित का कहना सालों बाद इस कुंड में पानी इतने ऊपरी स्तर पर देखा गया है. उसके अलावा ऐतिहासिक मराठा और सागर में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिसके कारण निचले इलाकों में जल भराव भी देखने को मिल रहा है.

टाइगर और लायन सफारी 7 दिन के लिए बंद : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भारी बारिश के कारण टाइगर और लायन सफारी सात दिनों के लिए बंद कर दी गई है. उपवन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर के निर्देश के बाद भारी बरसात के मद्देनजर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लयन और टाइगर सफारी में रास्ते और ट्रेक पर पानी भरने के कारण यह फैसला लिया गया है. एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सफारी के रास्ते पर कीचड़ और फिसलन को मद्देनजर रखते हुए सफारी को आगामी सात दिन तक बंद रखा जाएगा.

जलीय जीवों की चहल कदमी भी आई नजर : जयपुर में तेज बारिश के कारण जहां एक ओर आमेर सागर ओवर फ्लो हो गया है, वहीं दूसरी ओर सागर में में मगरमच्छ की गतिविधियां नजर आ रही है. यहां आने वाले सैलानी लगातार पानी के आसपास और पानी के बीच मगरमच्छ को तस्वीरों में दर्ज कर रहे हैं. रेंजर रघुवेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंगलवार सुबह एक मगरमच्छ पानी के साथ बहकर बाहर आ गया, तो दूसरे की सागर में मौजूदगी देखी गई. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. वहीं, दूसरी ओर जलमहल रोड पर एक दुर्लभ कछुआ भी चहल कदमी करता दिखा. इस दौरान सड़क पर आ जा रहे वाहन चालकों ने इसके फोटो भी लिए. बाद में इसे रेस्क्यू कर जल महल के बीच पानी में छोड़ दिया गया.

यहां सामने आये हादसे : जालोर, सिरोही, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में बरसात के कारण हादसे सामने आए. दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए. लालसोट के नालावास डैम के टूटने से सैकड़ों लोग बांध के पानी में फंस गए. कोटखावदा और चाकसू तहसील 5 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए. प्रतापगढ़ में टीचर पुलिया से माही नदी में गिर गया. वहीं, सवाई माधोपुर में स्टंट कर रहा युवक बांध में बह गया, तो जोधपुर के तिंवरी में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया.

आमिर सागर ओवरफ्लो होने के बाद पानी के बीच दिखा मगरमच्छ (ETV Bharat Jaipur)

जालोर में फिर सामने आई लापरवाही : जालोर जिले में बीती शाम आहोर के नौसरा थाना इलाके के खैरवा नाले की रपट पार करते समय 3 युवक बाइक समेत बह गए. जिनमें से दो युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया. वहीं, एक युवक की तलाश में कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. नाले पर हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद SDRF और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. 22 घंटे से प्रशासन की निगरानी में तीसरे युवक की तलाश जारी है.

जल महल की पाल पर दीवार किनारे दिखा दुर्लभ प्रजाति का कछुआ (ETV Bharat Jaipur)

दिल्ली मुंबई पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर गिरा मलबा : कोटा जिला के रामगंज इलाके के साथ ही दर्रा में जारी बारिश के कारण बुधवार सुबह दिल्ली-मुंबई पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर मलबा गिर गया. कोटा मंडल के बीच दर्रा अभ्यारण क्षेत्र में कल से भारी बारिश हो रही है. जिसके कारण के पहाड़ी क्षेत्र से भूस्खलन हों गया. इधर एन एच 52 कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरा रेल्वे स्टील ब्रिज के नीचे पहाड़ी क्षेत्र में हों रहीं लगातार बारिश के चलते नाले में आया उफान आने से दोनों तरफ भारी जाम लग गया. मंगलवार दोपहर बाद से लगातार बारिश के कारण रेल और सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.