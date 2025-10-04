ETV Bharat / state

किसानों पर दोहरी मार: बेमौसम बरसात ने डुबोई कटी फसलें और अटकाई रबी की बुवाई

खाली खेतों के लिए वरदान: उपनिदेशक कृषि दिनेश कुमार जागा ने बताया कि निंबाहेड़ा के भावलिया में बरसात के बाद खेत देखे. कटी फसलों को नुकसान हुआ. किसान टोल फ्री नंबर पर सूचित करें ताकि आगे कार्रवाई की जा सके. जो खेत खाली हो चुके हैं, उनके लिए यह बरसात वरदान साबित होगी.

चित्तौड़गढ़: जिले में मानसून लौटने के बाद भी बरसात जारी है. किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है. खेतों में कटी फसलें पानी में डूब गई तो अगली फसल के लिए खेत खाली नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में रबी की बुवाई अटकनी तय है. खरीफ फसल में खराबा होगा. हालिया बारिश से मवेशियों का चारा तक खराब होने का अंदेशा है. हालांकि कृषि विभाग इसे अभी खराबा नहीं मान रहा है. फिर भी अधिकारियों ने कहा कि कहीं अतिवृष्टि से नुकसान हुआ हो तो ऑनलाइन फसल खराबे की गिरदावरी का आवेदन कर सकते हैं.

चेतावनी के अनुसार कटाई करें: कृषि उप निदेशक उद्यान डॉ. शंकरलाल जाट ने बताया कि पहले इतनी ज्यादा बरसात हुई कि किसान बुवाई नहीं कर पाए. खेतों में नमी ज्यादा तो जुताई नहीं कर पाए. अभी भी वह स्थिति नहीं है. लगातार बरसात से गेहूं की बुवाई ही कर पाएंगे. कल की बरसात रबी के लिए बहुत फायदेमंद हैं. जहां पानी की सुविधा नहीं है, वहां चने की बुवाई कर सकते हैं. सरसों और तारामीरा की बुवाई कर सकते हैं. जहां कहीं नुकसान हुआ और किसान ने फसल कटाई कर के खेत में पड़ी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा करा रखा है तो उसमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें. मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ही फसलों की कटाई करें.

128 फीसदी बारिश : जिले में इस वर्ष पहले बरसात नहीं हुई. इससे बुवाई में देरी हुई. फिर कुछ तहसीलों को छोड़ अधिकांश में बरसात का दौर लंबा चला. 128 फीसदी बारिश हुई. इससे खेतों में पानी भर गया. बीच में 10 दिन बारिश रुकी तो किसानों ने राहत महसूस की. शुक्रवार शाम फिर काले बादल छाए. जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी और बाद में देर रात तक तेज बरसात हुई. खेतों में पानी भर गया. कई जगह मक्का एवं सोयाबीन की कटी फसलें तैरने लगी. कई जगह बरसात पहले ज्यादा हुई कि कई दिन खेत खाली नहीं होंगे. लिहाजा रबी की बुवाई में देरी होगी.

गिरदावरी करा राहत दें: भदेसर क्षेत्र के सुखवाड़ा निवासी किसान मुकेश धाकड़ ने बताया कि शुक्रवार शाम से मौसम पलटा. तेज बरसात से पौन घंटे में खेत पानी से भर गए. खेतों में कटी मक्का और सोयाबीन की फसल जलमग्न हो गई. सरकार खराबे की गिरदावरी करा राहत दें. अगली फसल की बुवाई देरी से होगी.

अफीम बुवाई में 15 दिन होगी देरी: किसान मुकेश धाकड़ ने बताया कि अफीम पॉलिसी जारी होने के बाद किसान बुवाई को लेकर खेत तैयार कर रहे थे. अफीम मेवाड़ में किसानों के लिए मुख्य फसल है. अब बरसात के कारण किसानों को बुवाई में 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ सकता है. खेत सूखने में समय लगेगा. अमूमन किसान दशहरा एवं दीपावली के पास अफीम बुवाई कर देते हैं.अब बुवाई दीपावली बाद हो पाएगी.