जगदलपुर : बस्तर में इस बार बारिश ने पिछले 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. अब तक बस्तर में 217 मिमी बारिश दर्ज की गई है. बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं. हालात ये हैं कि नेशनल हाईवे कई जगहों से टूट चुका है. भारी बारिश के कारण 07 बड़े-बड़े पूल पुलिया टूट गए हैं. 448 लोगों को राहत शिविर केंद्रों में रखा गया है. 06 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया. 160 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं 11 ग्राम बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. वहीं अब तक बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है.





ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट: आफत बनकर बरसी बारिश ने बस्तर में तबाही मचाई है.बारिश से हुए नुकसान को देखने के लिए ईटीवी भारत की टीम कोलेंग मार्ग पर टूटे पुल तक पहुंची. इस दौरान कांगेर नाले से बाढ़ अपने साथ सैकड़ों पेड़ों को लेकर पुल के पास पहुंची थी. जिससे पूल का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पूल पर पेड़ों का ढेर लग गया.साथ ही मार्ग पर करीब 20-30 मीटर सड़क एवं पूल का हिस्सा बह गया. पुल बहने के कारण कोलेंग और आसपास के गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया हैं.

नक्सलगढ़ कोलेंग से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन रख रहा निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहत शिविरों में चल रहा बचाव कार्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारी बारिश के कारण पुल क्षतिग्रस्त : आपको बता दें कि कोलेंग लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है. कोलेंग के आगे चांदामेटा में नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था.नक्सलियों के कब्जे से इलाके को मुक्त करने के लिए सरकार ने काफी मशक्कत करते हुए सबसे महत्वपूर्ण पुल का निर्माण करवाया था. पुल निर्माण के बाद ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हुई. लेकिन 26 अगस्त को आफत की बारिश आई.जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया.पुल टूटने से कोलेंग का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया.फिलहाल इस रास्ते में आवागमन बाधित हुआ है. जलस्तर कम होने के कारण पुल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंची.फिर भी बहे हुए हिस्से को दोबारा बनाने में छह महीने से ज्यादा का समय लग सकता है.

नदी किनारे लगा पेड़ों का अंबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के कारण कई पेड़ बहकर आए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारी बारिश के कारण उफान पर नदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुल का एक हिस्सा बहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में बारिश के कारण नुकसान जनहानि 5 पुल पुलिया का नुकसान 7 राहत शिविर 6 राहत शिविर में लोगों की संख्या 448 एयरलिफ्ट किए गए लोग 6 नाव से बचाए गए लोग 67 RBC 6-4 सहायता हेतु सर्वे प्रारम्भ SDRF एवं जिला होमगार्ड की टीम तैनात कितने मकान हुए क्षतिग्रस्त 160(आंशिक 141,पूर्ण 19) पशु हानि 02 प्रभावित गांवों की संख्या 11







ग्रामीणों ने बताया कि भयंकर बारिश और बाढ़ को उन्होंने अपने जीवन मे पहली बार देखा है. पूरे बस्तर संभाग में बारिश से हाहाकार मचा है. बस्तर की प्रमुख इंद्रावती नदी, शबरी नदी, शंकनी डंकनी नदी के साथ ही सभी सहायक नदियां भी उफान पर है. बस्तर के अलावा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में भी पूल-पुलिया और सड़क टूट गए है. सभी जिलों में राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं. बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू लगातार जारी है. कई गांव टापू में बदल चुके हैं. बारिश कम होने के कारण अब जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावितों तक पहुंच रही है.

कोलेंग पुल टूटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में भीषण बाढ़, कार सहित बहे परिवार की दर्दनाक मौत, सीएम साय ने ली राहत और बचाव की जानकारी

बस्तर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, हेलीकॉप्टर से 6 लोगों का किया रेस्क्यू

चंदन पास्ता और धागों से बने यूनिक गणपति, ईको फ्रेंडली पूजा का दे रहे मैसेज,जानिए कहां होंगे विराजित