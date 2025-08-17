उत्तरकाशी: जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण आम लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. शनिवार देर रात से जनपद में बारिश के चलते गंगोत्र और यमुनोत्री राजमार्ग जगह-जगह भूस्खलन होने से बंद हो गया है. इससे आम लोगों को जिला मुख्यालय और तहसील परिसर में आने जाने को भारी दिक्कतों का समाना करना पड़ा. मार्ग बंद होने से लोग कई किमी दूर पैदल चल कर जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं. यमुना घाटी में देर रात से हो रही बारिश के कारण यमुना नदी सहित गाड़ गदेरे उफान पर हैं. इससे आस पास के लोगों में दशहत फैल गई है.

जनपद में शनिवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. जिससे यमुनोत्री राजमार्ग डाबर कोट, पालीगाड़, रानाचट्टी और राड़ी टॉप के पास अवरूद्ध हो गया. वहीं गंगोत्री मार्ग पर नालूपानी, रतूडीसेरा, नेताला भूस्खलन होने से बंद हो गया. इसके साथ ही भटवाड़ी से आगे सालंग और गंगनानी के बीच गंगोत्री मार्ग भू धंसाव हो रहा है. मार्ग बंद होने से हाईवे के दोनो ओर जगह-जगह पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है. मार्ग बंद होने से ग्रामीणों को रोजमार के कार्य के लिए जिला मुख्यालय और तहसील परिसर तक आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही कई ग्रामीणों के मार्ग भी बंद हो गए हैं. जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है. गंगोत्री हाईवे पर बीआरओ की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं. यमुनोत्री हाईवे पर एनएच की मशीने हाईवे खोलने में लगी हुई हैं.

वहीं, यमुना घाटी में देर रात से हो रही बारिश के कारण यमुना नदी सहित गाड़ गदेरे उफान पर आए हैं. जिससे यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों में दशहत का माहौल बना हुआ है. बारिश के चलते लोगों को 2013 की आपदा की यादें ताजा करा दी. यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव नगरपालिका बडकोट में तीनों गाड़ गदेरो के उफान पर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल कर दहशत में हैं.

बारिश के कारण धनारी क्षेत्र में पिपली के पास एक मैक्स वाहन के ऊपर पेड़ गिरने से छह लोग घायल हो गए. मौके पर एसडीआरएफ और आपतकालीन 108 रवाना हुई. सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है. आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसांई ने बताया यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे को सुचारू किया जा रहा है. बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर आने के कारण बीआरओ और एनएच के कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं. जल्द ही दोनों हाईवे खोल दिया जायेगा.

