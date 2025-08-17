ETV Bharat / state

यूपी में बारिश ; छह साल बाद हुई अच्छी बरसात, जानें-कई जिलों में क्यों बन रहे सूखे के हालात - RAIN IN UP

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में बारिश का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है. इससे कई जिलों में अच्छी बारिश का रिकार्ड बना रहा है.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 7:42 AM IST

लखनऊ : प्रदेश में मानसून अभी सक्रिय है और कई क्षेत्रों में हल्की व भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस बार अच्छी बारिश हुई है. हालांकि कुछ जिलों में बहुत कम बारिश हुई है और सूखे के हालात हैं. वहीं कई जिलों में अतिवृष्टि से बाढ़ के हालात हैं और आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है.

यूपी में रिकार्ड बारिश वाले जिले.
यूपी में रिकार्ड बारिश वाले जिले. (Photo Credit : ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि बारिश के तरीके में बदलाव हुआ है. जिसे मौसम विभाग की भाषा में बारिश का पैटर्न कहा जाता है. इसमें कुछ क्षेत्रों में बारिश और कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी बारिश न होना देखने को मिलता है. इसके अलावा किसी जिले में बाढ़ और उससे 10 किलोमीटर की दूरी वाले जिले में सूखे के हालात होते हैं. सामान्य बारिश 823 से 860 मिलीमीटर होती है.

यूपी में बारिश की टर्मिनोलाॅजी.
यूपी में बारिश की टर्मिनोलाॅजी. (Photo Credit : ETV Bharat)



मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि इस बार पूर्वी यूपी के 42 जिलों में से 30 जिलों में कम बारिश हुई है. इनमें सबसे कम बारिश फतेहपुर में दर्ज हुई. सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में हुई है. इसके अलावा पश्चिमी यूपी के 33 में से 20 जिलों में औसत से कम बारिश हुई. यहां सबसे कम बारिश शामली में हुई. जबकि, सबसे ज्यादा बारिश औरैया में हुई. बारिश के कारण प्रदेश में अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है. यूपी के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां बाढ़ के चलते काफी दिक्कत हुई है. जिनमें सबसे पहले कानपुर जिले का नाम शामिल है. कानपुर में गंगा नदी डेंजर लाइन पर है. उन्नाव में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है. लखीमपुर खीरी के ढाई सौ घरों में शारदा नदी का पानी भर गया है. वाराणसी में पिछले दिनों में डेंजर लाइन के बराबर पहुंच चुका है. करीब 40 घाट गंगा में डूब गए हैं. फिलहाल उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश नहीं हो रही है. जिसके चलते कुछ जिलों में बाढ़ की समस्या है. वहीं, कुछ जिलों में बारिश नहीं हो रही है.

यूपी में बारिश प्रभावित जिले.
यूपी में बारिश प्रभावित जिले. (Photo Credit : ETV Bharat)


लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ध्रुव सेन सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून का पैटर्न बदल गया है. मौसम एक महीना आगे शिफ्ट हो गया है. यानी जो बारिश जुलाई अगस्त महीने में होनी चाहिए थी. वह बारिश अब सितंबर महीने में होती है. ऐसे में देखा जाता है कि कुछ जिलों में आवश्यकता से अधिक बारिश हुई तो वहीं कुछ जिलों में बेहद कम बारिश दर्ज हुई. वर्ष 2021, 2022 और 2023 में इसी पैटर्न में बारिश हुई थी. वर्ष 2024 में यह देखा गया है कि जितनी अधिक बारिश हुई इतनी जल्दी समय से मानसून आ गया. हालांकि जुलाई में कई जिलों में जम कर बारिश हुई. वहीं कुछ जिलों में शुरुआती मानसून में न के बराबर बारिश हुई. बारिश नहीं होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा. वर्ष 2017 में अगस्त के महीने में 161.8 एमएम हुई थी. 2025 में अगस्त के एक दिन में ही 117.6 एमएम बारिश हुई है.

यूपी में बारिश के टाॅप टेन जिले.
यूपी में बारिश के टाॅप टेन जिले. (Photo Credit : ETV Bharat)




प्रो. ध्रुव सेन सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाली बारिश आती है. जो बिहार, बलिया, मऊ, आजमगढ़ व बनारस से होते हुए आगे बढ़ती है. हालांकि इन जिलों में मानसून का ट्रैफिक नहीं बन सका. जिसके कारण यूपी पूर्वी क्षेत्र में बारिश कम हुई. जबकि अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में जमकर बारिश हुई. शामली में 80 प्रतिशत, गौतमबुद्ध नगर 77 प्रतिशत, फतेहपुर 61 प्रतिशत, अमेठी और जौनपुर 56 प्रतिशत, अमरोहा 55 प्रतिशत, सहारनपुर 53 प्रतिशत, चंदौली 52 प्रतिशत, रायबरेली 47 प्रतिशत, देवरिया 51 प्रतिशत, रायबरेली 41 प्रतिशत, उन्नाव 45 प्रतिशत बारिश हुई.







आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद : प्रो. ध्रुव सेन सिंह के अनुसार आगामी दोनों में अच्छी बारिश की संभावना है. पिछले पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई थी. इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी उसके कारण मानसून की शुरुआत अच्छी हुई. इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी. कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रफ नहीं बन पाया. जिसके कारण उन जिलों में अधिक बारिश नहीं हुई. हालांकि, आगामी दिनों में संभावना है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश होगी. दिन में बीच-बीच में हल्की धूप रहेगी. इसके अलावा रात में भारी बारिश होगी.

बारिश से फसलों का उत्पादन प्रभावित


लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. गौरी सक्सेना का कहना है कि बारिश से फसलों का उत्पादन प्रभावित होना लाजिमी है. गर्मियों में किसान मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, लोबिया, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और टमाटर, भिंडी, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, बैंगन, तोरई, कद्दू, हरी मिर्च की खेती करते हैं. आवश्यकता से अधिक बारिश इन फसलों के लिए नुकसानदायक है. ऐसा नहीं है कि पूर्वी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम की तुलना में कम ही है. खेती के लिए एक समान वातावरण और सामान्य वर्षा की जरूरत होती है. बहरहाल खेती को इस बार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है. क्योंकि, पिछले छह वर्षों में इस बार बारिश अच्छी दर्ज हुई है.







