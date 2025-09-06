ETV Bharat / state

उदयपुर में बारिश का दौर जारी, उफने नदी-नाले...स्कूलों में छुट्टी

उदयपुर में बारिश का दौर जारी है. शनिवार को रेड अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई.

rain in udaipur
उदयपुर में बारिश (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 11:27 AM IST

उदयपुर: जिले में शनिवार अलसुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है. शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. कैचमेंट एरिया में भारी बरसात के चलते जलाशयों में पानी की आवक तेज हो गई. नदी-नाले उफान पर हैं. मौसम विभाग ने जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इस बीच, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भारी बारिश की चेतावनी देखते जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और राजकीय व निजी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है.

लगातार बारिश के कारण ओगणा-झाड़ोल क्षेत्र सहित कई मार्ग बाधित हो गए. कई जगह रपटों पर पानी बह रहा है. इससे आवागमन प्रभावित हुआ. झाड़ोल क्षेत्र में बारिश का दबाव इतना रहा कि कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. इसी बीच, ओगणा के देवड़ावास रपट पर पानी का बहाव बेहद तेज हो गया. बारिश से शहर में परेशानी बढ़ी है. एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने की खबर है. हालांकि, जनहानि नहीं हुई. प्रशासन ने एहतियातन बड़े कदम उठाए.

पढ़ें:राजस्थान में झमाझम बारिश , 30 से ज़्यादा जिलों में अलर्ट , बांधों से जारी है पानी की निकासी

उदयसागर के गेट खोले: सिंचाई विभाग ने उदयसागर झील के दोनों गेट 5-5 फीट खोल दिए. शनिवार सुबह जलस्तर बढ़ने पर विभाग ने पहले दोनों गेट एक एक फीट से बढ़ा 3 फीट तक खोले. इसके बावजूद कैचमेंट एरिया में भारी बारिश से झील का जलस्तर नियंत्रित नहीं हुआ तो दोनों गेट को पांच पांच फीट तक खोल दिया. बड़ी मात्रा में पानी की निकासी हो रही है. इससे बेड़च नदी का बहाव तेज हो गया. नदी किनारे गांवों और खेतों में पानी फैल रहा है. ग्रामीणों और किसानों से सतर्क रहने की अपील की गई. कच्चे रास्तों पर आवागमन बाधित हो गया. उदयपुर शहर में निचले इलाकों में जलभराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी. फतहसागर और पिछोला झील का जलस्तर बढ़ने लगा है.उधर, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक बाहर ना निकलें. नदी-नालों के समीप जाने से बचें. आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग अलर्ट है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू किया जा सके.

जल संसाधन विभाग की एडवाइजरी व चेतावनी...

  • बेड़च नदी और बहाव क्षेत्र में कोई गतिविधि ना करें
  • रपटों और बहते पानी को पार करने की कोशिश ना करें
  • नदी के पास मवेशियों और बच्चों को बिल्कुल न जाने दें
  • बारिश का दौर जारी रहने पर बहाव और तेज हो सकता है
  • लोग लापरवाही न बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें

प्रभारी ने ली जानकारी: खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत उदयपुर पहुंचे. उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली. इसमें बारिश से उपजे हालात की जानकारी ली. वर्षाजनित हादसे, परिसंपत्तियों को नुकसान आदि के बारे में जानकारी ली. झीलों में पानी की आवक और निकासी बंदोबस्त के बारे में पूछा. जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले में अब तक हुई बारिश, जर्जर स्कूल, अस्पताल भवनों का उपयोग बंद कराकर वैकल्पिक व्यवस्था, झाड़ोल, खेरवाड़ा और फलासिया क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान आदि के बारे अवगत कराया.

