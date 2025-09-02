जयपुर: राजस्थान में मानसून की सक्रियता बरकरार है. प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटों में दौसा जिले में 177 मिमी वर्षा हुई, जिसे अति भारी बारिश की श्रेणी में रखा गया. झालावाड़, नागौर, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा और भरतपुर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि राज्य के अन्य कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई.
बारिश का हाल: सबसे अधिक बारिश दौसा में रिकॉर्ड होने के साथ ही इलाके के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. दौसा के लालसोट में 8 मिमी, सिकराय में 7 और महवा में 5 मिमी बारिश दर्ज की गई. झालावाड़ के मनोहर थाना में 9, जयपुर के कई हिस्सों-तहसील क्षेत्र में 7, सांगानेर में 6, जमवारामगढ़ में 7, आमेर में 6 और एयरो क्षेत्र में 5 मिमी वर्षा दर्ज की गई. करौली के टोडाभीम में 7 और नादौती में 3 मिमी बारिश हुई. भरतपुर जिले के नदबई में 7, कामां में 6 और पहाड़ी में 5 मिमी बारिश दर्ज हुई. भीलवाड़ा जिले में कोटड़ी में 7, मांडल में 5 और बनेड़ा में 4 मिमी बारिश हुई. टोंक के मालपुरा में 5 और वनस्थली में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई.
लगातार हो रही बारिश एवं वर्षाजनित परिस्थितियों को लेकर जयपुर जिला प्रशासन मुस्तैद - जिला कलक्टर के निर्देश पर के अधिकारियों ने वर्षा प्रभावित इलाकों का किया दौरा - जर्जर भवनों, वर्षा से हुए नुकसान का लिया जायजा, आमजन से https://t.co/ER8jW9ABRP pic.twitter.com/euGgWAzQu6— District Collector & Magistrate, Jaipur (@DcDmJaipur) September 2, 2025
पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश: डीडवाना-कुचामन जिले के परबतसर में 9, नावां में 6, डेगाना और मकराना में 2-2 मिमी बारिश हुई. चूरू जिले के राजगढ़, सादुलपुर में 5, चूरू तहसील में 4 और चूरू शहर में 4 मिमी वर्षा हुई. हनुमानगढ़ के नोहर में 5 और भादरा में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई.
अगले 48 घंटे जारी रहेगी बरसात: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा. इसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों और हरियाणा पर परिसंचरण तंत्र सक्रिय है. आज भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, बाकी के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
3 और 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने 3 और 4 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सीकर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक और उदयपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. अलवर, करौली, अजमेर और बूंदी में भी मेघगर्जन और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
राजस्थान मौसम अपडेट 2 सितंबर pic.twitter.com/nDsaNGdmi7— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) September 2, 2025
निचले इलाकों को चेताया: पूर्वानुमान के अनुसार, 5 से 7 सितंबर के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों, खेतों और तालाबों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की.
बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, राज्य में आगामी दिनों मानसून रहेगा सक्रिय। अपडेट: 2 सितंबरhttps://t.co/TqAFIyJmx4 pic.twitter.com/xeVOeal7DQ— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) September 2, 2025