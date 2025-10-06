ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ से पलटा मौसम, बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है.

Water filled in a field in Kuchaman area
कुचामन इलाके के एक खेत में भरा पानी (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 11:39 AM IST

अजमेर/श्रीगंगानगर/कुचामन सिटी: मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक निकला और प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हुई. इससे पारा गिरा. खेतों में पकी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचा. मौसम विभाग ने अगले दो दिन चार जिलों को छोड़कर अन्य में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 8 अक्टूबर तक बारिश की सम्भावना जताई है. इसके बाद एक हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा.

अजमेर में सोमवार सुबह आसमान में बादल छाए. दिन चढ़ने के बावजूद अंधेरा रहा. फिर बूंदाबांदी शुरू हुई. कभी तेज तो कभी रिमझिम का दौर चला. सुबह नौ बजे पारा 24 डिग्री था. सब्जियां, फूल, मूंग समेत अन्य फसलों में बारिश से नुकसान की आशंका बढ़ गई. मौसम विभाग ने संभाग के कई क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है. पुष्कर के किसान राजेंद्र महावर ने बताया कि तिलहन, मूंग, बाजरा, आंवला, फूल और सब्जी में नुकसान है. फल, फूल और सब्जी की फसल में रोग का खतरा है. तबीजी सरपंच राजेन्द्र गैना ने कहा कि फसल चौपट होने के साथ चारा भी गल गया. अगली फसल की सम्भावना क्षीण हो गई. चारा नहीं होने से किसान पशु बेचने को मजबूर हैं.

फसल मुआवजे पर बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

खेतों में पानी भरा: श्रीगंगानगर जिले में रविवार शाम से मौसम बदला. आंधी और रातभर बारिश से पारा गिरा. मूंग, नरमा और कपास जैसी फसलों को नुकसान हुआ. लगातार बरसात से खेतों में पानी भर गया. बांडा कॉलोनी के किसान वीर सिंह ने बताया कि मूंग की फसल पकने के अंतिम चरण में है. नरमा और कपास की चुगाई शुरू हो चुकी. आंधी और बारिश से कई जगह फसलें गिर गई. दानों की गुणवत्ता कमजोर और पैदावार में कमी का अंदेशा है. शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया. लोग बिजली कटौती और जलभराव की समस्या से परेशान रहे.

फसलों में खराबा: डीडवाना-कुचामन सिटी समेत जिलेभर में चार दिन से हो रही बारिश से खरीफ फसलों को नुकसान हुआ. कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने राजस्व अधिकारियों को खराबे का आंकलन कर रिपोर्ट बनाने को कहा. बारिश से खेतों में तैयार मूंग, मोठ, बाजरा, गवार, चंवला की फसलों को नुकसान हुआ. किसान तेजाराम ने बताया कि डीडवाना क्षेत्र में किसान फसलों की कटाई में जुटे हैं. आधी से ज्यादा फसलें कट चुकी. ज्यादातर कटाई के बाद खेतों में पड़ी थी, लेकिन अचानक आई बारिश से भीग गई. उन्होंने गिरदावरी करा उचित मुआवजे की मांग की.

TAGGED:

प्रदेश भर में बारिशमौसम का मिजाज पलटाACCURATE WEATHER FORECASTRAIN IN RAJASTHANWEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

