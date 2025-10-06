ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ से पलटा मौसम, बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें

कुचामन इलाके के एक खेत में भरा पानी ( ETV Bharat Kuchaman City )

Published : October 6, 2025 at 11:39 AM IST | Updated : October 6, 2025 at 12:36 PM IST

अजमेर/श्रीगंगानगर/कुचामन सिटी: मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक निकला और प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हुई. इससे पारा गिरा. खेतों में पकी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचा. मौसम विभाग ने अगले दो दिन चार जिलों को छोड़कर अन्य में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 8 अक्टूबर तक बारिश की सम्भावना जताई है. इसके बाद एक हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा. अजमेर में सोमवार सुबह आसमान में बादल छाए. दिन चढ़ने के बावजूद अंधेरा रहा. फिर बूंदाबांदी शुरू हुई. कभी तेज तो कभी रिमझिम का दौर चला. सुबह नौ बजे पारा 24 डिग्री था. सब्जियां, फूल, मूंग समेत अन्य फसलों में बारिश से नुकसान की आशंका बढ़ गई. मौसम विभाग ने संभाग के कई क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है. पुष्कर के किसान राजेंद्र महावर ने बताया कि तिलहन, मूंग, बाजरा, आंवला, फूल और सब्जी में नुकसान है. फल, फूल और सब्जी की फसल में रोग का खतरा है. तबीजी सरपंच राजेन्द्र गैना ने कहा कि फसल चौपट होने के साथ चारा भी गल गया. अगली फसल की सम्भावना क्षीण हो गई. चारा नहीं होने से किसान पशु बेचने को मजबूर हैं. फसल मुआवजे पर बोले... (ETV Bharat Kuchaman City)

Last Updated : October 6, 2025 at 12:36 PM IST