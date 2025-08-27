ETV Bharat / state

जोधपुर शहर में मूसलाधार बारिश, यातायात हुआ जाम, बहाव में बह गए वाहन और ठेले - HEAVY RAIN IN JODHPUR

बुधवार शाम को जोधपुर में जमकर बारिश हुई. इसके चलते निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया.

Roads filled with water due to rain
बारिश से सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat Jodhpur)
Published : August 27, 2025 at 10:22 PM IST

जोधपुर: शहर में बुधवार शाम को एक घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ पानी-पानी कर दिया. ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई. शहर में देर शाम करीब 6 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो 7 बजे बाद तक चलता रहा. इस दौरान पूरे शहर की सड़के नदियां बन गई. इससे एक बार पूरे शहर का यातायात ठप हो गया. जगह-जगह जाम लग गए. इस दौरान 43 एमएम बारिश हुई. अब तक शहर में कुल 405 एमएम बारिश हुई है.

ट्रैफिक जाम में फंसे लोग: बारिश के कारण कई स्थानों पर अस्पतालों और बाजारों और रेलवे स्टेशन में पानी भर गया. शहर में तो संकरी गलियों में बारिश का पानी इतनी तेज बहा जैसे कोई उफनती नदी बह रही हो. पानी के इस बहाव में कई वाहन और ठेले बह गए. लोगों को रास्ते में बांस लगाकर बहते सामान और वाहन रोकने पड़े. मौसम विभाग अगले दो दिन भी बारिश का अनुमान जताया है. बारिश के चलते शहर के दुर्गादास फ्लाईओवर पर बड़ी संख्या में वाहन फंस गए. यह फ्लाईओवर मेडिकल कॉलेज चौराहे पर उतरता है, जहां पर दो-दो फीट पानी भर गया. ट्रैफिक के जवान पानी में खड़े रहकर यातायात व्यवस्था संभालने में लग रहे, लेकिन वाहनों को निकालने में बहुत समय लगा. मथुरादास माथुर अस्पताल के सामने भी पानी भर गया.

जोधपुर में बारिश बनी आफत, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

दरअसल जोधपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए थे. शाम होते-होते सम बदला और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई. शहर के भीतरी इलाकों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला. यहां त्रिपोलिया बाजार सहित कई बाजारों में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न नजर आई. त्रिपोलिया बाजार में तो बारिश के चलते कई दुकानों में पानी घुस गया. शहर के चौपासनी, भगत की कोठी, शास्त्री नगर, रातानाडा, भेरुजी का चौराहा रोड, बसनी सहित भीतरी कई इलाकों में तेज बारिश हुई.

सालाना कोटा पूरा हुआ, 400 पार: जोधपुर में मानसून में सालाना 330 एमएम बारिश का औसत दर्ज किया जाता रहा है. इस बार बुधवार शाम तक 403 एमएम बारिश हो चुकी है. माना जा रहा है कि अभी दो से तीन बारिश और हो सकती है जिससे यह आंकड़ा और बढ़ेगा.

