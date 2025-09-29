ETV Bharat / state

हरियाणा के इन जिलों में आज-कल हल्की बारिश की संभावना, बीते 24 घंटों में 37.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म करनाल

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया है और तेज धूप से तापमान बढ़ गया है. जिसके चलते सितंबर के महीने में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी सोमवार को एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और चार जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी हवाएं भी चलेंगी. जिसके चलते रात के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, जो हल्की ठंड का एहसास कराएगी. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में हल्की बारिश की संभावना है.

सबसे गर्म जिला करनाल: बता दें कि रविवार को सबसे ज्यादा तापमान करनाल में 37.5 डिग्री दर्ज किया गया है. जबकि सबसे कम तापमान यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज के आसपास 30.9 डिग्री दर्ज किया गया है. आगामी दिनों में रात को तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं में बदलाव हो सकता है. हरियाणा में मौसम आमतौर पर 3 अक्टूबर तक परिवर्तनशील रहने तथा बीच-बीच में आंशिक बादल रहने की संभावना है.

बारिश के बाद बढ़ेगी सर्दी: मौसम विभाग के मुताबिक, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में आज और कल यानी सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. जबकि आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. बताते चलें कि हरियाणा में जून से सितंबर तक मानसून सक्रिय रहा. इस दौरान मानसून सीजन में सामान्य से 38 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है.