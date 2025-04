ETV Bharat / state

हरियाणा के इन 6 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा - HARYANA WEATHER ALERT

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है. मौसम विभाग ने 18 अप्रैल के लिए प्रदेश के 6 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है. कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में येलो अलर्ट, जबकि यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला में डार्क येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में शुक्रवार को बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर खुले इलाकों में रहने वालों को. तापमान में उछाल, नारनौल सबसे गर्म: हरियाणा में गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है. गुरुवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. नारनौल राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा, महेंद्रगढ़ (42.5 डिग्री), रोहतक (42.3 डिग्री), और हिसार (41.6 डिग्री) में भी तापमान ने लोगों को झुलसाया. पिछले 24 घंटों में सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ में 2.6 डिग्री की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, साफ आसमान और गर्म हवाओं के कारण तापमान में यह उछाल आया है. जिलों का तापमान और मौसम की स्थिति: 17 अप्रैल को हरियाणा के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान इस प्रकार रहा: चंडीगढ़ (37 डिग्री), अंबाला (38.4 डिग्री), करनाल (38 डिग्री), फरीदाबाद (40.8 डिग्री), गुरुग्राम (39.2 डिग्री), जींद (40.3 डिग्री), सोनीपत (38.6 डिग्री), मेवात (41 डिग्री), और रेवाड़ी (40.2 डिग्री). मौसम साफ रहने के कारण बारिश की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई, जिससे गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया. आने वाले दिनों में क्या होगा? मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को आंधी और बारिश के बाद कुछ जिलों में तापमान में मामूली कमी आ सकती है. हालांकि, गर्मी से पूरी तरह राहत की उम्मीद नहीं है. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. किसानों को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी फसलों को तेज हवाओं और बारिश से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं. ये भी पढ़ें- अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी, 42 डिग्री के पास पहुंचा पारा, आज तीन जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट - HARYANA WEATHER UPDATE

