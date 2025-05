ETV Bharat / state

हरियाणा में झमाझम बरसात, चरखी दादरी में तेज आंधी के बाद टूटे पेड़, कई मार्ग बंद, बिजली बाधित - RAIN IN HARYANA

rain in Haryana ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में चिलचिलाती गर्मी के बीच शनिवार को दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली. तेज आंधी के साथ तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली. इस दौरान कई रास्तों पर पेड़ टूट गए और यातायात प्रभावित हो गया. वहीं, बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई. जिसके कारण लोगों को राहत के साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. दोपहर बाद बदला मौसम: बता दें कि शनिवार दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ. जिले में तेज आंधी व बारिश आई. बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना हुआ है. वातावरण से तपिश गायब रही. अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया. मौजूदा गर्मी सीजन में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है. तेज आंधी के कारण जुई-ढिगाव रोड, बाढड़ा व चरखी दादरी शहर समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ टूटकर गिर गए. सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई. हरियाणा में झमाझम बरसात (Etv Bharat)

