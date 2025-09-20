ETV Bharat / state

हरियाणा में इस बार मानसून में 39% अधिक बारिश, कई जिलों में भारी तबाही, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Haryana Monsoon Update: हरियाणा में इस साल मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल.

Haryana Monsoon Update
Haryana Monsoon Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2025 at 9:22 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में इस साल मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जून से 2 सितंबर 2025 के बीच राज्य में औसतन 498.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश मात्र 357.3 मिमी मानी जाती है. यानी, इस बार राज्य में मानसून सीजन में 39 प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई है. इस असामान्य बारिश ने जहां कई जिलों को राहत दी, वहीं कई जगहों पर आफत बनकर टूटी.

फतेहाबाद में सबसे ज्यादा बारिश, अंबाला-पंचकूला में कम: जिलेवार आंकड़ों पर नज़र डालें तो हरियाणा का फतेहाबाद जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां इस अवधि में लगभग 508.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. जो सामान्य से 132% अधिक है. इसी प्रकार महेंद्रगढ़ (124%), झज्जर (103%), और कुरुक्षेत्र (82%) जैसे जिलों में भी बारिश सामान्य से कहीं अधिक रही.

Haryana Monsoon Update
हरियाणा में इस बार मानसून में 39% अधिक बारिश (Etv Bharat)

दूसरी ओर, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां मानसून उतना सक्रिय नहीं रहा. अंबाला में सामान्य से 24% कम, और पंचकूला में 23% कम बारिश दर्ज की गई. ये जिले ऐसे रहे जहाँ अब तक के मानसून सीज़न में सूखे जैसे हालात बने रहे.

भारी बारिश का असर-जलभराव, फसलों को नुकसान: राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जलभराव, कच्चे मकानों को नुकसान, और फसलों में खराबा जैसे हालात पैदा हो गए हैं. खासकर दक्षिण हरियाणा के जिलों जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल में बाढ़ जैसे हालात बने. कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, हजारों एकड़ में खड़ी खरीफ फसलें या तो बर्बाद हो चुकी हैं या प्रभावित हुई हैं.

Haryana Monsoon Update
किस जिले में हुई कितनी बारिश? (IMD Chandigarh)

राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए किसानों के लिए राहत प्रक्रिया तेज कर दी है. ई‑क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान का दावा दर्ज कराने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा.

Haryana Monsoon Update
हरियाणा में बारिश का जिलेवार आंकड़ा (IMD Chandigarh)

मौसम विभाग की चेतावनी: IMD की ओर से जारी ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई गई है. खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सबसे अधिक बारिश वाले जिले:

सबसे अधिक बारिशसामान्य से कितनी अधिक
फतेहाबाद+131%
महेंद्रगढ़ +113%
कुरुक्षेत्र+94%
झज्जर+88%
हिसार+80%
रेवाड़ी+64%

सबसे कम बारिश वाले जिले:

सबसे कम बारिशसामान्य से कितनी कम
अंबाला-14%
पंचकूला-6%

20 से 22 सितंबर तक रहेगा साफ मौसम: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि आगामी तीन दिन – 20, 21 और 22 सितंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा. किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. हालांकि, शुक्रवार को पंचकूला में तेज बारिश हुई थी, जबकि कैथल में दिनभर काले बादल छाए रहे. लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी कोई परिस्थिति बनने के संकेत नहीं हैं. लोग दिन में तेज धूप और रात को हल्की ठंड का अनुभव कर सकते हैं.

