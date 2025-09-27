ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में 128 फीसदी बरसात...फिर भी 29 जलाशय खाली

जिले के एक बांध से छोड़ा पानी ( ETV Bharat Chittorgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 9:28 AM IST 3 Min Read

चित्तौड़गढ़: जिले में औसत से अधिक बारिश के बावजूद दो दर्जन से अधिक जलाशय रीते हैं. 128 प्रतिशत बारिश के बाद 29 बांध एवं तालाबों खाली हैं. जिन तहसील क्षेत्रों में कम बरसात हुई है वहां सिंचाई के पानी के साथ ही पीने के पानी का भी संकट रहेगा. इस वर्ष जिले में सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक मानसून का दौर चला. अच्छी बारिश से गंभीरी, घोसुंडा, मातृकुंडिया सहित 43 बांध ओवरफ्लो हैं. बिखरी हुई बरसात से खाली रहे जलाशय: जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष की मानसून की बरसात अपेक्षाकृत अच्छी रही. जिले के कुछ क्षेत्रों में बिखरी हुई बरसात हुई. निंबाहेड़ा, बेगूं, बस्सी, गंगरार क्षेत्र में औसत से ज्यादा बारिश से लगभग सारे जलाशय भर गए. कपासन व भूपालसागर क्षेत्र की विकट स्थिति है. इन क्षेत्रों के बांध में पानी की आवक नहीं हुई. जिले में कुल 96 बांध हैं. इनमें 43 बांध शत प्रतिशत भर गए. 29 बांध पूर्ण रूप से खाली है. ऐसे बांध भी हैं, जिनमें कुछ में 50 तो कुछ में 70 प्रतिशत पानी है. कपासन और भूपालसागर में पानी का बहाव नहीं चलने से जलाशयों में आवक नहीं हुई. जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार शर्मा (ETV Bharat Chittorgarh)