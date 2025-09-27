चित्तौड़गढ़ में 128 फीसदी बरसात...फिर भी 29 जलाशय खाली
अच्छी बरसात से गंभीरी, घोसुंडा, मातृकुंडिया सहित 43 बांध ओवरफ्लो हैं. जहां कम बारिश हुई, वहां गर्मियों में पेयजल संकट हो सकता है.
September 27, 2025
चित्तौड़गढ़: जिले में औसत से अधिक बारिश के बावजूद दो दर्जन से अधिक जलाशय रीते हैं. 128 प्रतिशत बारिश के बाद 29 बांध एवं तालाबों खाली हैं. जिन तहसील क्षेत्रों में कम बरसात हुई है वहां सिंचाई के पानी के साथ ही पीने के पानी का भी संकट रहेगा. इस वर्ष जिले में सितंबर के दूसरे पखवाड़े तक मानसून का दौर चला. अच्छी बारिश से गंभीरी, घोसुंडा, मातृकुंडिया सहित 43 बांध ओवरफ्लो हैं.
बिखरी हुई बरसात से खाली रहे जलाशय: जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष की मानसून की बरसात अपेक्षाकृत अच्छी रही. जिले के कुछ क्षेत्रों में बिखरी हुई बरसात हुई. निंबाहेड़ा, बेगूं, बस्सी, गंगरार क्षेत्र में औसत से ज्यादा बारिश से लगभग सारे जलाशय भर गए. कपासन व भूपालसागर क्षेत्र की विकट स्थिति है. इन क्षेत्रों के बांध में पानी की आवक नहीं हुई. जिले में कुल 96 बांध हैं. इनमें 43 बांध शत प्रतिशत भर गए. 29 बांध पूर्ण रूप से खाली है. ऐसे बांध भी हैं, जिनमें कुछ में 50 तो कुछ में 70 प्रतिशत पानी है. कपासन और भूपालसागर में पानी का बहाव नहीं चलने से जलाशयों में आवक नहीं हुई.
ये बांध-तालाब खाली: जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस वर्ष औसत के मुकाबले 128 फीसदी बारिश हुई. डूंगला स्थित वागन बांध, कपासन उपखंड मुख्यालय का तालाब, भदेसर का सांवलिया सरोवर बांध सहित जिले के 29 बांध रीते पड़े हैं. जिले के बस्सी, निंबाहेड़ा, बेगूं, भैंसरोड़गढ़, गंगरार में करीब एक हजार एमएम तक बरसात हुई.
डेड पानी से रिचार्ज होते स्त्रोत: अधिशासी अभियंता शर्मा ने बताया कि यदि हमारे पास बांध में पानी होता है तो सिंचाई सुविधा देते है. पेयजल मामले में जिन जलाशयों में शून्य बता रहे हैं, उसमें नहर के सील लेवल को माना जाता है. यह पानी डेड स्टोरेज होता है. हमारे काम का नहीं होता. इस डेड स्टोरेज पानी से भी पेयजल स्त्रोत रिचार्ज रहते हैं. पेयजल समस्या नहीं आती. फिर भी पेयजल की समस्या आती है तो प्रशासन टैंकरों से आपूर्ति करता है.
डूंगला में हुई सबसे कम बरसात: अधिशासी अभियंता शर्मा ने बताया कि जिले में सबसे कम बरसात बड़ी सादड़ी विधानसभा के डूंगला में 666 एमएम दर्ज की गई. गंगरार में 1063, राशमी में 761, कपासन में 722, बेगूं में 984, निंबाहेड़ा में 1347, भदेसर में 942, भैंसरोड़गढ़ में 1172, बस्सी में 1378 तथा भूपालसागर उपखंड में 878 एमएम बरसात हुई.