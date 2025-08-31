चमोली: जनपद में एक बार फिर से बारिश मुसीबत का सबब बन गई है. मूसलाधार बारिश के चलते ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़क संपर्क कई जगहों पर बाधित हो गया है.

सीमांत नीति घाटी में हुई मूसलाधार बारिश से सुराहीथोटा से आगे तमक नाले में आए उफान के चलते मलारी राष्ट्रीय राज मार्ग पर तमक पुल बह गया. जिसके चलते मलारी नीति घाटी सहित सुराहीथोटा से आगे धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं. साथ ही नीति बड़ाहोती बोर्डर पर गर्मियों के सीजन में बकरी चुगान के लिए गए दर्जनों चरवाहों की भेड़ बकरियों के झुंड तराई क्षेत्र की ओर जाने के लिए बॉर्डर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं. जिन्हें पुल बहने से काफ़ी नुकसान हो रहा है.

मूसलाधार बारिश के चलते सीमांत विकास खंड ज्योतिर्मठ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है. 66 केवी सप्लाई पिटकुल लाइन कर्णप्रयाग से चमोली के बीच ब्रेकडाउन के चलते ज्योतिर्मठ में बिजली गुल है. वहीं, 33 केवी बिरही गंगा हाइड्रो जनरेशन लाइन भी ब्रेकडाउ है. इस कारण देर रात से पूरा ज्योतिर्मठ ब्लॉक में विद्युत प्रभावित है. लगातार बरस रही आसमानी आफत का असर सीमांत धौली गंगा घाटी में साफ नजर आ रहा है. यहां भारी बारिश के कारण ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग एक बार फिर सुराहीठोटा से 10 KM आगे तमक नाला में पुल बहने से मार्ग यातायात के लिए अवरूद्ध हो गया है.

पुल बहने से पूरी नीति मलारी घाटी ओर उसके दर्जनों ऋतु प्रवासी गांवों का सड़क संपर्क देश दुनिया से फिलहाल कट गया है. यही हालत जनपद की सड़कों का भी है. बारिश के चलते जहां बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेरपानी इस कारण जोशीमठ ब्लॉक में विद्युत प्रभावित है. पागलनाला में अवरुद्ध है. प्रशासन की ओर से मार्ग सुचारु हेतु मशीनरी लगायी गयीं हैं.

