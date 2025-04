ETV Bharat / state

मधुबनी में आसमानी आफत का कहरा! ठनका गिरने से पिता-पुत्री समेत 4 की मौत - BIHAR RAIN

बिहार में वज्रपात से मौत ( ETV Bharat Bihar )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 9, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:51 AM IST 2 Min Read

पटना: बिहार में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है. बुधवार को कई जिलों में सुबह से ही आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ बारिश शुरू हो गयी. मधुबनी में ठनका की चपेट में पिता-पुत्री समेत तीन लोगों की मौत हो गयी है. जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अलपुरा गांव की बतायी जा रही है. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है. पिता-पुत्री की मौत: मृतक की पहचान अलपुरा गांव निवासी 62 वर्षीय मो जाकिर और 18 वर्षीय पुत्री आयशा के रूप मे हुई है. मो जाकिर अपनी पुत्री को लेकर नहर के पास खेत मे जमा गेहूं को ढकने के लिए त्रिपाल लेकर जा रहे थे. नहर के पास जाने के समय ठनका गिरने से बाप-बेटी बुरी तरह झुलस गए और घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई. ठनका गिरने से मौत (ETV Bharat) झंझारपुर में एक की मौत: दूसरी ओर झंझारपुर प्रखंड के पिपरौलिया गांव मे आकाशीय बिजली गिरने से रमन कुमार महतों के 45 वर्षीय पत्नी दुर्गा देवी की मौत हो गईं. जिला परिषद सदस्य मोहम्मद रेजाउद्दीन ने मौके पर पहुंचे घटना की जानकारी प्राप्त कर हर संभव सरकारी सहायता देने की बात कही.

"जिला आपदा विभाग के द्वारा लगातार लोगों से घर में रहने सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की जा रही है. ऐसे में बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए. मृतक के परिजनों को सरकारी सुविधा दी जाएगी." -मोहम्मद रेजाउद्दीन, जिला परिषद सदस्य बेगूसराय में एक की मौत: बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने एक लड़की की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. सभी लोग अहले सुबह किसी काम से खेत जा रही थी तभी यह हादसा हुआ. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर पंचायत अंतर्गत मानोपुर गांव की है. घायलों का इलाज भगवानपुर पीएचसी में चल रहा है. गेहूं काटने के दौरान वज्रपात: मृतका की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राम कुमार सदा की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में की गई है. घायलों में संजू देवी, आंचल कुमारी और मुस्कान कुमारी के रूप में की गई है. परिजनों के अनुसार सभी बुधवार की अहले सुबह गेहूं काटने जा रही थी. "ठनका गिरने से एक की मौत हो गयी. तीन लोग घायल हो गए जिनका इलाज भगवानपुर पीएससी में चल रहा है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है." -बिट्टू कुमार, बेगूसराय ये भी पढ़ें: बिहार के इन जिलों में झमाझम बारिश बारिश, 19 जिलों में ओला और वज्रपात का अलर्ट

