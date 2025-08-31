जयपुर : गलता पहाड़ियों से बरसाती धाराओं के साथ बहकर आई मिट्टी ने बीती रात गलता तीर्थ के प्रमुख श्री पापड़ा हनुमान जी मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में समा गया. कुछ ही दिन पहले जहां श्रमदान किया गया था, वहीं अब चारों ओर सिर्फ मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है. स्थानीय पुजारी और श्रद्धालु इसे केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम मानते हैं. उनका मानना है कि यदि पहाड़ियों से बहकर आती मिट्टी को न रोका गया, तो हर बरसात मंदिर और आसपास की बस्तियां खतरे में रहेंगी.

राजधानी में बारिश का दौर जारी है. तेज बारिश की वजह से सड़के जलमग्न हो गई, तो वहीं गलता तीर्थ पर पहाड़ियों से बही मिट्टी से मंदिर और कुंड मिट्टी मग्न हो गए. बीती रात जयपुर में आई तेज बारिश के बाद जयपुर के प्रमुख गलता तीर्थ पर गलता पहाड़ियों से मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहती हुई यहां मौजूद श्री पापड़ा हनुमान जी मंदिर में जा पहुंची. इसके साथ ही नजदीक में बने प्राचीन यज्ञ वेदी कुंड पूरी तरह मिट्टी में दफन हो गया.

पापड़ा हनुमान मंदिर मिट्टी में दबा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पापड़ा हनुमान मंदिर मिट्टी में दबा : हाल ही में इस यज्ञ वेदी कुंड पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने श्रमदान भी किया था. श्री पापड़ा हनुमान जी मंदिर के पुजारी पं राकेश शर्मा ने बताया कि पहले 14 अगस्त 2020 को भी ऐसी ही स्थिति बनी थी. उस वक्त भगवान हनुमान का विग्रह तकरीबन 4 फीट तक मिट्टी में दब गया था आज फिर वही स्थिति बनी. सुबह जब यहां सेवा पूजा के लिए आए उस वक्त करीब 6 फीट मिट्टी गेट के आगे जमी हुई थी और गेट की जालियों से करीब 2 फीट मिट्टी मंदिर में जा पहुंची थी. दोपहर करीब 1:00 बजे तक मंदिर परिसर में से मिट्टी हटाई गई और तब जाकर सेवा पूजा की गई.

गलता पहाड़ियों की मिट्टी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

उन्होंने बताया कि प्रशासन इस असामान्य स्थिति से वाकिफ है. खुद जिला प्रशासन गलता तीर्थ की देखरेख कर रहा है. बीते दिनों यज्ञ वेदी कुंड की सफाई कराई गई थी. लेकिन आज दोबारा यज्ञ वेदी कुंड इस स्थिति में आ गया है. हाल ही में ऋषि पंचमी पर यहां तर्पण हुआ था, बड़े-बड़े ऋषि-महंत यहां पर पहुंचे थे. लेकिन बीती रात को जो भारी बरसात हुई उसके बाद कुंड पूरी तरह मिट्टी में समा गया है.

गलता की पहाड़ियों से बरसात के पानी के साथ बही मिट्टी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

श्रद्धालुओं ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

बारिश से नुकसान : वहीं मंदिर में श्रमदान करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां बारिश में अमूमन परिस्थितियों असामान्य हो जाती हैं. इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन की ओर से पहल करते हुए ये मिट्टी जिन पहाड़ियों से आ रही है, वहीं उसे रोका जाए. ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्यथा हर बारिश में मंदिर में विकट स्थिति बनेगी. वहीं उन्होंने बताया कि नजदीक में लाल डूंगरी स्थान भी है. जहां जनजीवन ही जमींदोज़ हो जाता है, ऐसे में प्रशासन को इसका उचित समाधान निकालना चाहिए. अन्यथा जीव-जंतुओं के साथ जनहानि भी हो सकती है.