ETV Bharat / state

राजधानी में दशहरा: बारिश ने डाला खलल, भीगे रावण के पुतले, पेट्रोल डालकर करना पड़ा दहन

जयपुर में विजयदशमी के दिन बारिश के चलते रावण दहन के कार्यक्रमों में खासा बदलाव करना पड़ा.

Ravana Dahan took place in Jaipur
जयपुर में हुआ रावण दहन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 10:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जयपुर में जगह-जगह रावण दहन किया गया. हालांकि बारिश ने रावण दहन में खलल डाल दिया. रावण के पुतले बारिश में भीग गए, जिसकी वजह से समय पर रावण दहन कार्यक्रम नहीं हो पाए. आदर्श नगर में रावण दहन बारिश रुकने के बाद किया गया, तो वहीं विद्याधर नगर में समय से पहले ही रावण दहन कर दिया गया. रावण दहन देखने के लिए पहुंचे लोग बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

भीगे पुतले, रद्द हुआ दहन: विजयादशमी पर्व के मौके पर शहर के मोहल्लों, विभिन्न पार्कों में विकास समितियों की ओर से रावण दहन के कार्यक्रमों के समय में बारिश के मद्देनजर बदलाव किया गया. कुछ जगहों पर रावण के पुतले भीगने से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. जयपुर के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में इस बार 105 फीट रावण और 90 फीट के कुंभकरण का दहन किया गया. रावण दहन से पहले भव्य आतिशबाजी की गई. जयपुर के आदर्श नगर में बारिश के कारण पुतले गीले हो गए. जिसकी वजह से पेट्रोल का इस्तेमाल करके रावण दहन किया गया. रावण दहन के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया.

Ravana Dahan in Jaipur
दशहरा कार्यक्रम में उमड़े लोग (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कोटा में दहन हुआ 233 फीट का रावण, नहीं जला पूरा, आधा हिस्सा खड़ा रह गया

दहन के बाद किया भगवान राम का राजतिलक: रावण दहन करने के लिए भगवान श्रीराम की विशेष झांकी सजाई गई. रावण दहन के समय रावण की आंखों से शोले, मुंह से आग के गोले, नाभि और सिर पर अग्नि चक्र और तलवार से चिंगारियां निकली दिखाई दी. आसमान से पानी की बूंद की तरह आतिशबाजी होती हुई नजर आई. जमीन से सुनहरी अनार नजर आई. तलवार से सुनहरी चिंगारियां नाभि से अग्निबाण निकलते हुए रावण धराशाई हो गया. रावण दहन के बाद राम मंदिर में भगवान राम का राजतिलक किया गया.

पढ़ें: तीर बीच में रुका, पहले पुतले जले बाद में रावण, गहलोत को लेकर चर्चा

तय समय से पहले किया दहन: वहीं विद्याधर नगर में बारिश की संभावना को देखते हुए निर्धारित समय से पहले ही रावण दहन किया गया. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने 121 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन करने की रस्म निभाई. मंडल अध्यक्ष राजू मीणा के मुताबिक डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने तीर चला कर अहंकार रूपी रावण का दहन किया. रावण दहन कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में काफी उत्साह नजर आया. बारिश होने के बावजूद भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए. बच्चों के लिए मनोरंजन की स्टाल भी लगवाई गई.

पढ़ें: बाड़मेर: सरकारी जमीन पर लगाया 13 सिर वाले रावण का पुतला, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर किया जब्त

मुख्य रूप से मानसरोवर, प्रतापनगर, आदर्शनगर, विद्याधर नगर, प्रतापनगर, वैशालीनगर, न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम हुए. राम मंदिर प्रन्यास, सनातन धर्म सभा की ओर आदर्शनगर स्थित दशहरा मैदान में दशहरा उत्सव कार्यक्रम हुआ. सभा के महामंत्री अनिल खुराना ने बताया कि 69 साल से दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. आदर्शनगर राम मंदिर से लवाजमे के साथ शोभायात्रा निकाली गई. मालवीय नगर सेक्टर 9 स्थित दशहरा मेदान में 75 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया. सिविल लाइन क्षेत्र में नगर विकास समिति की ओर से श्यामनगर स्थित सामुदायिक केंद्र में दशहरा मेला आयोजित किया गया. अध्यक्ष प्रदीप गुगलिया ने बताया कि 60 फीट के रावण का दहन किया गया.

Ravana Dahan in Ajmer
अजमेर के पटेल मैदान में रावण दहन (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर में 65 फीट के रावण का दहन: अजमेर में विजयदशमी के पर्व पर पटेल स्टेडियम में करीब 4 साल बाद रावण दहन किया गया. घसेटी से भगवान श्री रघुनाथ जी की शाही सवारी सेवा के रूप में पहुंची, तो स्टेडियम में मौजूद लोगों ने श्रीराम की जयकारे लगाए. श्रीराम के रूप में श्री रघुनाथ जी को देखकर 65 फीट ऊंचे रावण ने अठहास किया और तलवार को भी लहराया. वीर हनुमान ने सांकेतिक रूप से बनाई गई लंका का दहन किया. उसके बाद भगवान लक्ष्मण के तीर से मेघनाद का अंत हुआ. कुंभकरण को भी परलोक भेजने के बाद अहंकारी रावण राम का युद्ध हुआ. भगवान श्री राम ने अग्निबाण से रावण का वध किया. इस दौरान रावण का पुतला जलकर स्वाहा हो गया.

रावण दहन के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगर निगम मेयर बृजलाता हाडा समेत बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओ के अलावा प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे. सुरेश सिंह रावत ने कहा कि भगवान राम के हाथों से रावण का दहन होता है, तो यहां से संदेश जाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिरकार उसे अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है. रावण दहन के बाद भगवान रघुनाथ जी की आरती हुई. बाद में नगर निगम की ओर से आतिशबाजी की गई. रावण दहन के बाद श्री रघुनाथ जी की सवारी वापस घसेटी स्थित श्री रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई.

Ravana Dahan in Anupgarh
अनूपगढ़ में रावण के विशाल पुतले (ETV Bharat Anupgarh)

अनूपगढ़ में दहन किया 80 फीट का रावण: अनूपगढ़ में रावण परिवार के पुतलों का दहन दशहरा मंडल की ओर से किया गया. इससे पूर्व रंगीन आतिशबाजी की गई. रावण, कुंभकरण व मेघनाद के साथ ताड़का एवं लंका के पुतलों का भी दहन किया गया. दशहरा ग्राउंड में 80 फीट का रावण, 70 फीट का कुंभकरण, 65 फीट का मेघनाद, 40 फीट के ताड़का के पुतले खड़े किए गए. 15×30 फीट आकार की लंका का पुतला भी खड़ा किया गया. श्री हनुमान नाट्य कला केंद्र की तरफ से राम रावण युद्ध की झांकी निकाली गई. रावण की झांकी के पात्र के रूप में पिछले 10 सालों से शेखर दादा की ओर से अभिनय किया जाता आ रहा है. दशहरा मंडल के अध्यक्ष भजनलाल लाल कामरा ने बताया कि गुरुवार रात 8.30 बजे सबसे पहले लंका के पुतले का दहन किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVANA DAHAN IN AJMERRAVANA DAHAN IN ANUPGARHRAIN DISRUPTED RAVANA DAHANबारिश में भीगे रावण के पुतलेRAVANA DAHAN IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NCRB की रिपोर्ट में राहत भरी खबर : राजस्थान में पिछले दो साल में 19.45 प्रतिशत अपराधों में आई गिरावट

महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां

अगर आपको Thyroid है तो इन खाद्य पदार्थों को आज से ही खाना कर दें बंद, वरना ...

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, विकास के नए अवसर उभरे: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.