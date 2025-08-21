ETV Bharat / state

बारिश ने हल्द्वानी की ग्रामीण सड़कों को पहुंचाया ₹40 लाख का नुकसान, मरम्मत में देरी से बढ़ेंगी मुश्किलें - HALDWANI RURAL ROAD DAMAGED

बारिश से नैनीताल जिले के हल्द्वानी की 55 किमी की ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचा.

बारिश ने हल्द्वानी की ग्रामीण सड़कों को पहुंचाया ₹40 लाख का नुकसान, (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 9:06 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और जल भराव के चलते हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है. पीडब्ल्यूडी विभाग ने बारिश से हुई सड़कों के नुकसान का आकलन किया है. करीब 40 लाख रुपए लागत से अधिक की सड़कों क्षति पहुंची है. जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने शासन से बजट की मांग की है.

अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रत्यूष कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिन हुए भारी बारिश के कारण हल्द्वानी डिवीजन अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि हल्द्वानी डिवीजन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 903 किलोमीटर की सड़कें हैं. उन्होंने बताया कि करीब 55 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जो काफी पुरानी है. जिनका नवीनीकरण होना है. इसके लिए शासन स्तर से बजट की मांग की गई है. बजट मिलते ही बरसात के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा.

क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हल्दूचौड़ के हाईवे से देवरामपुर गौलागेट तक सड़क को हुआ है. जहां सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हैं. सड़क के निर्माण के लिए कई बार ग्रामीण आंदोलन भी कर चुके हैं. लेकिन सड़क नहीं बनने से लोग नाराज हैं. सड़क के लिए पिछले कई महीनों से ग्रामीण आंदोलन भी कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क से स्टोन क्रशर को जाने वाले कई बड़े वाहन आवाजाही करते हैं. जहां वाहनों में ओवरलोड के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं. ऐसे में इस सड़क पर बड़े और ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए.

इसके अलावा गोरापड़ाव-हाथीखाल मार्ग भी बारिश में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के समय सबसे अधिक परेशानी हो रही है. जहां सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा बन रहे हैं. कई बार लोग इस गड्ढे के चपेट में आकर घायल भी हो चुके हैं. लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है.

यही नहीं, बारिश के चलते बिंदुखता क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं. ग्रामीण का आरोप है कि 10 साल पहलें सड़क बनी है. लेकिन उसके बाद से उस सड़क में अभी तक मरम्मत भी नहीं हुई है. जिस कारण सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. गड्ढे के चलते राहगीर घायल हो रहे हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द उनकी सड़कों को ठीक नहीं किया गया, तो बड़ा आंदोलन करेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

वह इस पूरे मामले में अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार सिंह का कहना है कि सड़क नवीनीकरण और रिपेयर के लिए बजट की मांग की गई है. बजट मिलते ही बरसात बाद सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा. लेकिन वैकल्पिक तौर पर मिट्टी के माध्यम से गड्ढों को भरा जा रहा है.

