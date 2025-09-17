ETV Bharat / state

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, लखनऊ में घरों में घुसा पानी; तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी, मिर्जापुर में महिला की मौत

तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी : मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी लखनऊ में तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक, गुरूवार व शुक्रवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है. आगामी 3 घंटे में लखनऊ सहित कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने और तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है.

कई गलियों में जलभराव : लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. दोपहर बाद अचानक काले बादल छा गये. दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया. कुछ ही देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई. लगभग 45 मिनट की बारिश से कई गलियों में जलभराव हो गया, वहीं मुख्य मार्गों पर पर भी जलभराव हो गया. इसके साथ ही साथ ठाकुरगंज इलाके में बरसात का पानी घरों में घुस गया.

लखनऊ/महराजगंज/मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मानसून सक्रिय है. बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, कानपुर में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है. मौसम विज्ञान विभाग ने 50 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था. राजधानी लखनऊ में भी तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है.

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, अयोध्या, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा में बादलों के गरजने, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 किलोमीटर) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (Photo credit: Meteorological Department)



सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, संतरवि दास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत में हल्की से मध्यम वर्षा, बादलों के गरजने, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 किलोमीटर) की संभावना है.

लखनऊ में तेज बारिश के चलते नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित : कौशल विकास विभाग और स्किल इंडिया की ओर से आयोजित रोजगार मेला में अंतिम दिन नियुक्ति पत्र वितरण करने का समारोह स्थगित कर दिया गया. रोजगार मेला लखनऊ के काल्विन तालुकदार मैदान में आयोजित किया जा रहा था. नियुक्ति पाए अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस बात की जानकारी भाजपा नेता नीरज सिंह ने दी है. वह इस आयोजन के मुख्य आयोजक हैं. लगभग 3500 अभ्यर्थियों को यहां बीती शाम रोजगार मिल चुका था और बुधवार को भी लगभग इतनी ही बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाने थे.









भाजपा नेता नीरज सिंह ने बताया कि एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का युवा सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकता है. इस जॉब फेयर में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया, जहां विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार के माध्यम से प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का चयन किया. शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वह अपनी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए टोल-फ्री नंबर +918800055555 या 18001239626 पर संपर्क कर सकते हैं.









चयनित अभ्यर्थियों की ऑनबोर्डिंग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी. हालांकि, भारी वर्षा के कारण जॉब फेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, नियुक्ति पत्र (जॉब ऑफर सर्टिफिकेट) वितरण समारोह स्थगित करना पड़ा. यह समारोह चयनित युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान करने का एक विशेष अवसर था, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण इसे रद्द करना पड़ा. उन्होंने इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इस आयोजन की ऊर्जा और उपलब्धियां ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही हैं. इस जॉब फेयर ने न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए, बल्कि यह भी दिखाया कि उचित मंच और मार्गदर्शन के साथ भारत का युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकता है.

महराजगंज में नाले का तटबंध टूटा (Video credit: ETV Bharat)

महराजगंज में नाले का तटबंध टूटा, खेतों में भरा पानी : जिले में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक लगभग 160 मिमी बारिश दर्ज की गई. जोरदार बारिश से बरगदवां गांव के सामने महाव नाले का पूर्वी तटबंध करीब 20 मीटर लंबाई तक टूट गया, हालांकि पानी खेतों में जरूर भरा, लेकिन प्रशासन की तत्परता से आबादी सुरक्षित रही. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अचानक हुई भीषण बारिश नाले की क्षमता से कहीं अधिक थी. इसी वजह से तटबंध के ऊपर से पानी चला गया और कटान हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी आबादी की ओर नहीं गया है, बल्कि नुकसान सिर्फ खेतों तक सीमित है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया. एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सिंचाई विभाग के एएक्सईएन और जेई मौके पर डटे हुए हैं. 125 से अधिक मजदूरों की टीम लगातार जेसीबी और बालू की बोरियों की मदद से टूटे तटबंध को भरने में जुटी है. बाढ़ कंट्रोल रूम के अनुसार, नाला टूटने के समय जलस्तर 13 फुट 7 इंच था, जो अब घटकर 13 फुट 5 इंच हो गया है.



मिर्जापुर में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से महिला की मौत : जनपद में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और पांच लोग झुलस गए हैं. सभी झुलसे लोगों का हलिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. सीओ अशोक कुमार के मुताबिक, मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांव में आकाशीय बिजली ने बुधवार को जमकर कहर बरपाया है. पहली घटना हलिया थाना क्षेत्र के बेलगवा सुखडा गांव की है. जिले के मुरलिया जंगल से लकड़ी लेकर उर्मिला (45) घर लौट रही थीं. जैसे ही वह सुखड़ा बांध के पास पहुंचीं, की अचानक गरज-चमक के साथ बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर पहुंची एंबुलेंस 108 से उर्मिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लाया गया, जहां जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है.







सीओ के मुताबिक, दूसरी घटना हलिया थाना क्षेत्र के अहुगी कला गांव की है, जहां बुधवार दोपहर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही गांव के पांच लोग झुलस गए. सभी को ग्रामीणों की मदद से तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. लालगंज के सीओ अशोक कुमार ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है. पांच लोग अचेत हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है.



