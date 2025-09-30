ETV Bharat / state

जयपुर के बाहरी इलाकों में झमाझम, इन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जयपुरः राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में सोमवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. सुबह से हो रही लगातार हल्की से तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बीते कई दिनों से उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं अब बूंदाबांदी और तेज बारिश ने राहत पहुंचाई है. बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के बाद अब अरब सागर में भी एक लो-प्रेशर सिस्टम बन गया है. इन सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर और इसके बाहरी इलाकों में सुबह से ही बादलों का डेरा रहा. साथ ही ठंडी हवाओं ने मौसम सुहावना बना दिया. जयपुर शहर के बाहरी हिस्से चौमू, सीकर रोड, राजावास अजमेर रोड, सिरसी, नींदड़, चाकसू और जमवारामगढ़ में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है.