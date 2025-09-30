जयपुर के बाहरी इलाकों में झमाझम, इन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
प्रदेश की राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है.
Published : September 30, 2025 at 10:21 AM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में सोमवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. सुबह से हो रही लगातार हल्की से तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बीते कई दिनों से उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं अब बूंदाबांदी और तेज बारिश ने राहत पहुंचाई है. बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के बाद अब अरब सागर में भी एक लो-प्रेशर सिस्टम बन गया है. इन सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर और इसके बाहरी इलाकों में सुबह से ही बादलों का डेरा रहा. साथ ही ठंडी हवाओं ने मौसम सुहावना बना दिया. जयपुर शहर के बाहरी हिस्से चौमू, सीकर रोड, राजावास अजमेर रोड, सिरसी, नींदड़, चाकसू और जमवारामगढ़ में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है.
ऑरेंज अलर्ट जारीः मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी संभावना है. राज्य के अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.