ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं, मौसम हुआ सुहाना, AQI में भी आया सुधार

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं
दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश हो रही है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था. तेज हवाओं के साथ राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है. कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई है. दिल्ली मेें कभी मौसम खुल रहा है तो कभी बारिश की रिमझिम हो रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, आर्द्रता का स्तर 93 से 59 फीसदी तक रहा. दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद गुरुग्राम गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी रिमझिम बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है. बता दें कि शाम को भी बारिश का अनुमान लगाया गया है. दिल्ली में हो रही बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास भी आज से लोगों को होने लग जाएगा. बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश: नोएडा में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज अचानक बदल दिया है. नोएडा में ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम भी सर्द हो गया है. बारिश का असर नोएडा के वायु प्रदूषण पर भी दिख रहा है. बारिश की वजह से शहर की आब व हवा भी पहले से साफ हुई है. मौसम मे आए अचानक परिवर्तन से जहां प्रदूषण में कमी आई है. वहीं लोगों का कहना है कि मौसम काफी सुहाना हो गया है.

अगले दो दिन भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, जिससे मौसम कुछ दिनों तक सुहाना रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं की गति बढ़ सकती है और बारिश के दौरान तेज हवा चलने की संभावना है. इस बदलाव से गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और लोगों को दिनभर तरोताजा महसूस होगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 124, गाजियाबाद में 118, ग्रेटर नोएडा में 125 और नोएडा में 116 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI NCR WEATHER UPDATEIMD ISSUES YELLOW ALERTRAIN IN DELHI NCRRAIN STRONG WINDS LASH DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.