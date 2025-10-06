ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं, मौसम हुआ सुहाना, AQI में भी आया सुधार

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश हो रही है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था. तेज हवाओं के साथ राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है. कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई है. दिल्ली मेें कभी मौसम खुल रहा है तो कभी बारिश की रिमझिम हो रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, आर्द्रता का स्तर 93 से 59 फीसदी तक रहा. दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद गुरुग्राम गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी रिमझिम बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है. बता दें कि शाम को भी बारिश का अनुमान लगाया गया है. दिल्ली में हो रही बारिश के बाद गुलाबी ठंड का एहसास भी आज से लोगों को होने लग जाएगा. बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश: नोएडा में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज अचानक बदल दिया है. नोएडा में ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम भी सर्द हो गया है. बारिश का असर नोएडा के वायु प्रदूषण पर भी दिख रहा है. बारिश की वजह से शहर की आब व हवा भी पहले से साफ हुई है. मौसम मे आए अचानक परिवर्तन से जहां प्रदूषण में कमी आई है. वहीं लोगों का कहना है कि मौसम काफी सुहाना हो गया है.