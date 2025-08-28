लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून और नदियों के प्रकोप ने 43 जिलों को प्रभावित किया. बाढ़ की वजह से 9.55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए. योगी सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाकर जनता की रक्षा करने की कोशिश की. वर्तमान में 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इनमें 2.46 लाख लोग प्रभावित हैं.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि सरकार इनके लिए हर संभव मदद पहुंचा रही है. राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के अनुसार, बाढ़ से निपटने के लिए 1796 बाढ़ चौकियां बनाई गईं और 1273 मेडिकल टीमें तैनात की गईं. 3579 नावों और मोटर बोटों ने बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई.

एक लाख लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गये: 1391 शरणालयों में से 557 अब भी संचालित हैं, जहां 79,958 लोग ठहरे हैं. अब तक 1,00,404 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. सरकार ने राहत सामग्री के तौर पर 1,82,216 खाद्यान्न पैकेट और 10,30,534 लंच पैकेट बांटे. 774 क्षतिग्रस्त मकानों में से 637 को सहायता राशि दी जा चुकी है.

पशुओं के लिए 14,740 क्विंटल भूसा, 92,020 क्लोरीन टैबलेट और 3,58,555 ओआरएस पैकेट वितरित किए गए. सांप और अन्य जहरीले जीवों से बचाव के लिए एंटी स्नेक वैनम और एंटी रैबिज टीकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

सीएम योगी ने कहा- आपदा में सरकार हर पीड़ित के साथ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की और प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कार्यों की कमान संभालने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार हर पीड़ित के साथ है. बाढ़ प्रभावित जिलों में बलिया, बहराइच, बदायूं, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी आदि शामिल हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन-जीवन को बचाने और राहत पहुंचाने में सरकार को सफलता मिली है.

