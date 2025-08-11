ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल, क्लिक कर जानिये डिटेल - RAIN ALERT IN UTTARAKHAND

विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शासकीय, अशासकीय स्कूलों को कल बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं.

RAIN ALERT IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट (ETV BHARAT)
Published : August 11, 2025 at 7:00 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 7:42 PM IST

नैनीताल/पौड़ी: उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. जिसके कारण प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है. एक बार फिर से मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में एहतियाति कदम उठाये जा रहे हैं. प्रदेश में बारशि के रेड अलर्ट को देखते हुए जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. इन जिलों में अभी तक देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जिले से आदेश सामने आया है.

जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल 12 अगस्त को कक्षा 12 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केदो को बंद रखने का निर्देश दिये हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता की स्थिति में अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें. साथ ही सभी को आपदा की स्थिति में समन्वय बनाए रखने को कहा गया है,.

इस दौरान संभावित भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव और तेज बहाव जैसे आपदा जोखिमों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया है. यदि कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.साथ ही किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचित करने के लिए भी कहा गया है.

सभी जिलाधिकारियों ने लैंडस्लाइड क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात करने को भी कहा है. इसके साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने पर जोर दिया गया है. जिलाधिकारियों ने नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करने को भी कहा है. प्रशासनिक टीमों को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है. इससे पहले सीएम धामी ने भी प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की बात कही. अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ ही नदी, नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने एवं खाद्यान्न, ज़रूरी दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं.

