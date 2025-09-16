ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, इन जिलों के लोग बरतें सावधानी!

Published : September 16, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में सितंबर का महीना आधा गुजर गया है, लेकिन अभी भी मानसून की बौछार जारी है. बारिश का यह दौर आज भी जारी रहेगा. जिसके तहत खासकर कुमाऊं मंडल के जिलों में बारिश हो सकती है. बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बारिश की आशंका: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, आज यानी 16 सितंबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बाकी जिलों में कई जगहों पर भी गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती है. चेतावनी के तौर येलो अलर्ट जारी: अगर चेतावनी की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है. जिसके तहत देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. साथ ही गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है. वहीं, राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बारिश की तेज बौछार पड़ने की संभावना है. जिसे लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.

पिथौरागढ़ के 3 तहसीलों में आज स्कूल रहेंगे बंद: पिथौरागढ़ में भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज यानी 16 सितंबर को धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट तहसील में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है. उत्तराखंड में मानसून ने पहुंचाया भारी नुकसान: बता दें कि इस बार मानसून की बारिश ने कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचाया है. खासकर उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जिले में बारिश से खासा नुकसान हुआ है. जिसमें कई लोगों की जानें गई तो अभी भी कई लोग लापता चल रहे हैं. बारिश ने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेत खलिहान, सड़कें, आवासीय मकान आदि को तबाह किया है. कई लोगों को बेघर होना पड़ा है. उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को पहुंचा है. जिसके तहत तमाम सड़कें डैमेज हुई है. कहीं तो पूरा का पूरा रोड वॉश आउट हुआ है. वैसे तो हर साल आपदा उत्तराखंड को जख्म देता है, लेकिन इस बार धराली में आई जल सैलाब की घटना को शायद की कोई भूल पाए. जहां खीर गाड़ से आए सैलाब ने पूरे धराली कस्बे का नामोनिशान ही मिटा दिए. जिसमें 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए. उधर, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भी मलबे से पूरा बाजार ही गायब हो गया. वहां भी 9 लोग लापता चल रहे हैं. इस तरह से अन्य जगहों पर भारी नुकसान हुआ है. ये भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस जिले में आज स्कूल रहेंगे बंद, भिगोएगी बारिश की बौछारें

