ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर चला बारिश का दौर, कल इन जिलों में बरसेंगे बदरा

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बरस रहे मेघ, मंगलवार को कुछ जगहों पर हुई बारिश, बुधवार को भी बारिश के आसार

Rain In Dehradun
देहरादून में बारिश (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड से भले ही मानसून ने 26 सितंबर के आसपास वापसी कर ली हो, लेकिन मंगलवार को मौसम के करवट बदलने से लोगों को तपिश से फौरी तौर पर राहत मिली है. मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चला है. वहीं, देहरादून के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, मंगलवार यानी 30 सितंबर को राज्य के नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कई स्थानों पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर का अनुमान है. जबकि, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से हल्की बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई है. वहीं, राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मौसम शुष्क रहने की आशंका है.

1 और 2 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? बुधवार यानी 1 अक्टूबर को भी मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है. हालांकि, मौसम विभाग ने बुधवार के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. जबकि, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और विजयादशमी के दिन भी प्रदेश के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

Rain In Dehradun
झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना (फोटो- ETV Bharat)

बीती रोज भी कुछ जगहों पर पड़ी थी बौछारें: वहीं, देहरादून के कुछ क्षेत्रों में बिजली के चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बता दें कि बीती सोमवार यानी 29 सितंबर को भी मौसम के करवट बदलने से पहाड़ों में झमाझम बारिश हुई थी. हालांकि, इस दौरान कहीं-कहीं पर जोरदार बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ. हाल में ही देहरादून में बारिश से भारी नुकसान हुआ था. जिसमें कई लोग मारे गए तो कई लापता हैं.

26 सितंबर को लौट चुका मानसून, इस बार 22 फीसदी ज्यादा हुई बारिश: उत्तराखंड में मानसून भारी तबाही मचाने के बाद 26 सितंबर को वापस लौट चुका है. इस मानसून सीजन में 22 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां सामान्य से 241 फीसदी ज्यादा बारिश मिली है. वहीं, पौड़ी जिले में सबसे कम बारिश हुई. जहां सामान्य से भी 30 फीसदी कम बारिश हुई, लेकिन इस बार बारिश की लोगों की जान ले गया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHER UPDATESRAIN IN DEHRADUNदेहरादून का मौसमउत्तराखंड में बारिश का अलर्टUTTARAKHAND RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.