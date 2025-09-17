ETV Bharat / state

उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, जानिये कहां कहां बरसेंगे बदरा

संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.

UTTARAKHAND RAIN ALERT
उत्तराखंड बारिश अलर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2025 at 6:32 AM IST

Updated : September 17, 2025 at 6:46 AM IST

देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 सितंबर तक मौसम का अलर्ट जारी किया है. 17 सितंबर यानि आज देहरादून और बागेश्वर जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. 19 सितंबर और 20 सितंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहने का अनुमान है. ऐसा अनुमान है कि अगले हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा.

मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं. इन इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाओं की संभावना हो सकती है. जिसके कारण लिंक रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो सकते हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. जरुरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. चारधाम यात्रियों से भी मौसम देखकर यात्रा प्लान करने की अपील की गई है.

मौसम विभाग का मानना है कि बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर आ सकते हैं. ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. इसके नदियों और नालों के किनारों पर कटान हो सकता है. ऐसे में नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग सावधान रहें.

बता दें बीते दो दिनों से उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है. बारिश के कारण देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में नुकसान की खबरें हैं. देहरादून में टौंस नदी में मजदूर बहे हैं. जिसमें से 8 के शव मिल चुके हैं. अभी भी 4 लोग लापता हैं. 15 सितंबर की रात सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके से भारी तबाही आई. जिसकी तस्वीरें 16 सितंबर सुबह बेहद भयावह नजर आई. यह तबाही सहस्त्रधारा से तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़ और मजयाड़ा गांव से आई थी. जिसने निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया.

अभी भी प्रदेश के कई इलाकों में आपदा के हालात बने हुये हैं. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की.

