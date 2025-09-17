ETV Bharat / state

उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, जानिये कहां कहां बरसेंगे बदरा

देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 सितंबर तक मौसम का अलर्ट जारी किया है. 17 सितंबर यानि आज देहरादून और बागेश्वर जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. 19 सितंबर और 20 सितंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहने का अनुमान है. ऐसा अनुमान है कि अगले हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा.

मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं. इन इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाओं की संभावना हो सकती है. जिसके कारण लिंक रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो सकते हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. जरुरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. चारधाम यात्रियों से भी मौसम देखकर यात्रा प्लान करने की अपील की गई है.

मौसम विभाग का मानना है कि बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर आ सकते हैं. ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. इसके नदियों और नालों के किनारों पर कटान हो सकता है. ऐसे में नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग सावधान रहें.