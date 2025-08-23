ETV Bharat / state

झारखंड में अभी और बरसेगा बदरा, मौसम विभाग का अलर्ट, सामान्य से ज्यादा हुई है बारिश - JHARKHAND WEATHER

झारखंड में बारिश लगातार जारी है. आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 10:02 PM IST

रांची: झारखंड में मानसून लगातार सक्रिय है. लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है. पिछले 24 घंटों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है. वहीं आने वाले दिनों में के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के अनुसार 24 और 25 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं, 26 से 29 अगस्त तक राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. साथ ही कई स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बिजली और भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

पिछले 24 घंटों का हाल

झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून मजबूत रहा है जिसके कारण राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक 205 मिमी बारिश लातेहार के चंदवा में दर्ज की गई है, जबकि घाटशिला में 198.4 MM, मनोहरपुर में 186 MM, सिसई में 162 MM, मयूरहंड में 136.8 MM, रांची में 120.8 MM, चाईबासा में 120.01 MM, कुड़ू में 119 MM, चांडिल में 112.2 MM, मुसाबनी में 107.2 MM, बरकट्ठा में 106 MM, खलारी में 100 MM बारिश हुई है.

सामान्य से ज्यादा हुई बारिश

इस साल पूरे झारखंड में अच्छी मानसूनी बारिश हुई है. 01 जून 2025 से 23 अगस्त तक के वर्षा के आंकड़ों के अनुसार, सामान्य वर्षा 738.3 MM के स्थान पर 972.7 MM वर्षा हुई है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य के जिन जिलों में सबसे अधिक वर्षा हुई है, उनमें सबसे अधिक 1463.3MM वर्षा पूर्वी सिंहभूम में दर्ज की गई है. सरायकेला-खरसावां में 1283 मिमी, रांची में 1211.6 मिमी, धनबाद में 1142.5 मिमी, लातेहार में 1190.5 मिमी, खूंटी में 1096.8 मिमी, जामताड़ा में 1074 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम में 1042.6 मिमी, सिमडेगा में 1030.6 मिमी, रामगढ़ में 1019.2 मिमी बारिश हुई है. राज्य के तीन जिले देवघर, गढ़वा और पाकुड़ ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से कम हुई है, लेकिन वह भी सामान्य वर्षा के दायरे में ही है.

यह भी पढ़ें:

चतरा में मूसलाधार बारिश से तबाही, बाढ़ जैसे हालात, घर-स्कूल जलमग्न, लोग परेशान

खूंटी का रंगरोड़ी धाम हुआ जलमग्न, बारिश में नदियों ने उफान से जनजीवन प्रभावित

भारी बारिश से मिट्टी का कच्चा मकान गिरा, 10 लोग मलबे में दबे, तीन की मौत

TAGGED:

RAIN IN JHARKHANDझारखंड में बारिशJHARKHAND WEATHER REPORTTHUNDERSTORM IN JHARKHANDJHARKHAND WEATHER

