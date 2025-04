ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का नया अपडेट, इस दिन से मिलेगी गर्मी से राहत - HARYANA WEATHER UPDATE

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 29, 2025 at 7:56 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 9:18 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: हरियाणा में मंगलवार (29 अप्रैल 2025) को मौसम विभाग ने चार जिलों (सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी) के लिए हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है. अन्य जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण असहजता बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 30 अप्रैल तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, लेकिन इसके बाद बदलाव शुरू होगा. 30 अप्रैल से मौसम में बदलाव: मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल को पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है. इन जिलों में 25-50% बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि, प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना कम है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दिन का तापमान और बढ़ सकता है.

1 मई से बारिश और तूफान का अनुमान: 1 मई से हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में आंधी-तूफान के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में भी 25% तक बारिश हो सकती है, जिसमें तेज हवाएं, गर्जन और बिजली चमकने की संभावना है. 2 मई को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश की संभावना बनी रहेगी. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार, 1 मई की रात से पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव शुरू होगा. इससे 1 से 3 मई तक आंशिक बादल, धूलभरी हवाएं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इस बदलाव से दिन के तापमान में कमी आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी. 4 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, जो मौसम को और प्रभावित करेगा. तापमान में उतार-चढ़ाव: हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सोमवार को तापमान में 1.1 डिग्री की कमी दर्ज की गई. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान सिरसा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में मेवात और रेवाड़ी में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि करनाल के इंद्री रेस्ट हाउस क्षेत्र में 3.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. ये भी पढ़ें- हरियाणा से अपनी गाड़ी से हिमाचल जाने वालों के लिए जरूरी खबर, फौरन कर लें ये काम नहीं तो कटेगा चालान - HARYANA TO HIMACHAL PRADESH

