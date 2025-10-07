ETV Bharat / state

हरियाणा में फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 17 जिलों में असर, तापमान में भारी गिरावट, पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ा मौसम

हरियाणा में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी, 17 जिलों में असर. तापमान में भारी गिरावट, 8 अक्टूबर से ठंड में और बढ़ोतरी संभव.

Rain Alert in Haryana
Rain Alert in Haryana (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने आज फिर 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं जींद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में भी बूंदाबांदी के आसार हैं.

सोमवार को भी बरसात से बेहाल रहा हरियाणा: सोमवार को भी हरियाणा के अधिकांश जिलों में मौसम ने करवट ली. फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, रोहतक, हिसार, अंबाला, पंचकूला, कैथल, महेंद्रगढ़, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुरुग्राम और यमुनानगर में रुक-रुक कर बारिश हुई. इस बारिश से कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. खासकर स्कूल, ऑफिस और यातायात पर इसका असर देखने को मिला.

भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया. जिससे फसलों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन जिन किसानों की धान मंडी में पहुंच चुकी है. उनको काफी नुकसान हुआ है. हजारों क्विंटल धान की फलल मंडी में रखी खराब हो गई. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

हरियाणा में बारिश से तापमान में रिकॉर्ड गिरावट: बारिश के चलते हिसार में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई. यहां अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 12 डिग्री कम है. इतनी बड़ी गिरावट के कारण लोगों को अक्टूबर के शुरू में ही ठंडक का अनुभव होने लगा. सुबह और शाम के वक्त हल्की सर्दी का अहसास हो रहा है. बुजुर्गों और बच्चों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अचानक तापमान में बदलाव से सेहत पर असर पड़ सकता है.

8 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड! मौसम विभाग की चेतावनी: हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि "राज्य में मौसम में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र और राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है. इन कारणों से नमी युक्त हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं. इसका असर 7 अक्टूबर तक बना रहेगा और तब तक बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा. 8 अक्टूबर के बाद हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी हो जाएगी, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा."

