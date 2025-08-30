ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड! आज 13 जिलों में येलो अलर्ट, उफान पर यमुना और टांगरी नदी, सीएम ने की समीक्षा - HARYANA WEATHER UPDATES

हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, नदियों में उफान, अगले दो दिन मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया.

Rain Alert in Haryana
Rain Alert in Haryana (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2025 at 9:46 AM IST

चंडीगढ़/पंचकूला/हिसार: हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. शनिवार को राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अंबाला, यमुनानगर, मेवात और पलवल जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

मारकंडा नदी उफान पर, प्रशासन अलर्ट: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में बहने वाली मारकंडा नदी इन दिनों उफान पर है. इस समय नदी में लगभग 25 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है. जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में चेतावनी जारी कर दी है.

हथिनीकुंड बैराज पर जलस्तर घटा: यमुनानगर में यमुना नदी का जलस्तर अब 50 हजार क्यूसेक से नीचे आ गया है. शुक्रवार शाम को हथिनीकुंड बैराज पर पानी का स्तर 90,926 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिससे जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी. अब जलस्तर में गिरावट से राहत की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की समीक्षा: अंबाला की टांगरी नदी में शुक्रवार को तेज उफान देखा गया था, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया था. हालात को गंभीर देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को नदियों का सर्वेक्षण करने और आपात स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नदियों से सटे गांवों और बस्तियों के लिए पहले से योजना तैयार करने की बात भी कही है.

24 प्रतिशत अधिक हुई बारिश: इस मानसून सीजन हरियाणा में सामान्य से 24 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 अगस्त तक औसतन 344.6 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, जबकि अब तक 426.5 मिमी बारिश हो चुकी है. सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर (900 मिमी) और महेंद्रगढ़ (693 मिमी) में हुई है, जबकि सबसे कम बारिश सिरसा (200 मिमी) और कैथल (289.3 मिमी) में दर्ज की गई है.

बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित: शुक्रवार को अंबाला की टांगरी नदी में उफान के कारण 17 रिहायशी इलाकों और श्मशान घाट तक में पानी भर गया. पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें टूट गईं और क्षेत्र शहर से कट गया. नारनौल में तेज बारिश के कारण डीसी कैप्टन मनोज कुमार के सरकारी आवास में पानी भर गया, जिसे मोटरों से बाहर निकाला गया.

उफान पर घग्गर नदी (Etv Bharat)

हिसार में मूसलाधार बारिश से जलभराव: शुक्रवार को हिसार में बारिश से जलभराव हो गया. सीवरेज सिस्टम ठप होने से शहर की कॉलोनियों में पानी भर गया. जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. हिसार के ग्रीन पार्क, अर्बन एस्टेट, कैंप चौक, जिंदल चौक, कैमरी रोड समेत ज्यादातर सेक्टरों में बरसात का पानी भर गया. हिसार की आंगनबाड़ी में भी जलभराव हो गया. कैंप चौक पर मंडी की और जाने वाले पुल पर इतना पानी भर गया कि आने जाने वाले लोगो को परेशानी हुई.

पंचकूला में लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित: बीती देर रात हुई लगातार भारी बारिश से पंचकूला के बरवाला क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई. बरवाला खंड में आने वाले खतौली से अलीपुर मार्ग पर स्थित पुल बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया. इसके साथ ही इलाके में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. खटोली, अलीपुर और आसपास के गांवों के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

