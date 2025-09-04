लखनऊ: पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा. इस अवधि में यूपी के दोनों संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई. पश्चिमी में अनुमानित बारिश 5.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 10.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान्य से 88% अधिक है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7.01 मिलीमीटर के सापेक्ष 7 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 2% कम है.

आज इन जिलों में बारिश: मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है.

लखनऊ में हल्की बारिश का अनुमान: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली. बीच-बीच में बादलों की आवाजाही रही. इसके साथ ही 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलीं. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. अधिकतम आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम आर्द्रता 68% रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में 29 फीसदी अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.5 मिमी के सापेक्ष 8.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 29% अधिक है. वहीं, 1 जून से 3 सितंबर तक अनुमानित बारिश 614 मिलीमीटर के सापेक्ष 629 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 3% अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से माध्यम व कहीं-कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई. आने वाले तीन-चार दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. पश्चिमी यूपी में कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभावित है.न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

