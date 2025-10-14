ETV Bharat / state

14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा रेलवे, 3.62 करोड़ का है बजट; AI रोकेगा हाथियों को रेलवे ट्रैक पर आने से

14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा रेलवे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे 14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा. सर्वे की रिपोर्ट के बाद पूरी जानकारी रेलवे बोर्ड को दी जाएगी. इस सर्वे के बाद ही तय होगा कि नई रेल लाइन को एलाइनमेंट कराना है या नहीं. 3.62 करोड़ का है बजट : लखनऊ, कानपुर, बरेली, हल्द्वानी क्षेत्र की इन रेल लाइनों के निर्माण को लेकर काफी वक्त से मांग चल रही है. रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति देते हुए इन रूटों पर अब ट्रैफिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है. बोर्ड ने इसके लिए 3.62 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इन रेल लाइनों में बौद्ध सर्किट के तहत कुशीनगर से कपिलवस्तु, बढ़नी से नेपाल की राजधानी काठमांडू, कपिलवस्तु-बस्ती बांसी, औड़िहार, छपरा, गोंडा, महराजगंज-रतन सराय, हल्द्वानी-रीठा साहिब, जिलाही-टिकरी बाईपास लाइन, रामनगर-चौखुटिया, बस्ती-फैजाबाद वाया बांसी, बलिया-आरा आदि रेलवे लाइन शामिल हैं. हाथियों को बचाएगा AI : वहीं पूर्वोत्तर रेलवे हाथियों के घूमने वाले क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाएगा. इससे जंगलों में ट्रेनों की चपेट में आने से हाथी बच सकेंगे. पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दुधवा का बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जहां पर अक्सर ट्रैक पर हाथी आ जाते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाने का फैसला लिया है.