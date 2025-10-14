ETV Bharat / state

14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा रेलवे, 3.62 करोड़ का है बजट; AI रोकेगा हाथियों को रेलवे ट्रैक पर आने से

लखनऊ, कानपुर, बरेली, हल्द्वानी क्षेत्र की इन रेल लाइनों के निर्माण को लेकर काफी वक्त से मांग चल रही है.

14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा रेलवे.
14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा रेलवे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 4:29 PM IST

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे 14 नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए ट्रैफिक सर्वे कराएगा. सर्वे की रिपोर्ट के बाद पूरी जानकारी रेलवे बोर्ड को दी जाएगी. इस सर्वे के बाद ही तय होगा कि नई रेल लाइन को एलाइनमेंट कराना है या नहीं.

3.62 करोड़ का है बजट : लखनऊ, कानपुर, बरेली, हल्द्वानी क्षेत्र की इन रेल लाइनों के निर्माण को लेकर काफी वक्त से मांग चल रही है. रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति देते हुए इन रूटों पर अब ट्रैफिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है. बोर्ड ने इसके लिए 3.62 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

इन रेल लाइनों में बौद्ध सर्किट के तहत कुशीनगर से कपिलवस्तु, बढ़नी से नेपाल की राजधानी काठमांडू, कपिलवस्तु-बस्ती बांसी, औड़िहार, छपरा, गोंडा, महराजगंज-रतन सराय, हल्द्वानी-रीठा साहिब, जिलाही-टिकरी बाईपास लाइन, रामनगर-चौखुटिया, बस्ती-फैजाबाद वाया बांसी, बलिया-आरा आदि रेलवे लाइन शामिल हैं.

हाथियों को बचाएगा AI : वहीं पूर्वोत्तर रेलवे हाथियों के घूमने वाले क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाएगा. इससे जंगलों में ट्रेनों की चपेट में आने से हाथी बच सकेंगे. पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दुधवा का बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जहां पर अक्सर ट्रैक पर हाथी आ जाते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाने का फैसला लिया है.

इससे हाथियों के ट्रेन से टकराकर होने वाली मौत की घटना 99 फीसदी तक नहीं होगी. इस सिस्टम को लगाने के लिए रेलवे लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च करेगा. दुधवा जंगल में हाथियों के ट्रैक पर आ जाने से बीते 10 सालों में आधा दर्जन हाथियों की जान जा चुकी है.

कैसे काम करेगी ये तकनीक : इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक प्रेशर-वेव्स आधारित तकनीक है. इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल और एआई एल्गोरिदम का भी सपोर्ट है. यह सिस्टम प्रेशर-वेव्स को महसूस कर हाथियों के पैरों के कंपन का एहसास करेगा और फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सबसे कम दूरी वाले रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और सेंट्रल ट्रेन कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजेगा.

सिस्टम रेलवे लाइन के आसपास हाथियों के घूमने को लगभग 700 मीटर दूर से पता कर लेगा. जैसे ही ट्रेनों के लोको पायलटों को अलर्ट मिलेगा, वे स्पीड कम कर देंगे. इज्जत नगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा का कहना है कि हाथियों के ट्रेन की टक्कर से जान न जाने पाए इसके लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है. जब यह सिस्टम काम करने लगेगा, तो हाथियों की ट्रेन से टक्कर नहीं होगी जिससे हाथियों की जान नहीं जाएगी.

