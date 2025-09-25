ETV Bharat / state

पूजा स्पेशल ट्रेन : रेलवे का यात्रियों का फेस्टिव सीजन तोहफा, 78 हजार कंफर्म सीट उपलब्ध

रेलवे में दुर्गा पूजा,दीवाली और छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. जिसमें यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी.

Pooja special trains
रेलवे का यात्रियों का फेस्टिव सीजन तोहफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 7:04 PM IST

रायपुर : 22 सितंबर से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है. आने वाले समय में दीपावली और छठ पूजा है. जिसे देखते हुए रेलवे ने 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है. जो रेल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के साथ ही उनकी वापसी तक व्यवस्था रहेगी. 12 स्पेशल ट्रेन 78 फेरे इस फेस्टिवल सीजन में लगाएगी. जिसमें रेलयात्रियों की सुविधा के लिए 78 हजार सीट जनरेट हो रही है. रेल यात्रियों को पूर्वी भारत पश्चिमी भारत उत्तर भारत सभी तरफ आने जाने के लिए लोगों को सुविधा उपलब्ध रहेंगे.


12 ट्रेनों का होगा संचालन : रायपुर रेल मंडल के SDCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि दिवाली और छठ के साथ ही नवरात्रि का जो त्यौहार है. इस दौरान 12 ट्रेन होगी जो 78 फेरे में चलेगी. नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए डोंगरगढ़ मुख्य धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है. जहां भारी संख्या में भक्त नागपुर कोरबा रायगढ़ के साथ ही प्रदेश भर के लोग मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं. जिसमें स्पेशल ट्रेन 20 फेरों में चलाई जा रही है.

78 हजार कंफर्म सीट उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नागपुर इतवारी से डोंगरगढ़ के लिए रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए कोरबा से डोंगरगढ़ के लिए हाल ही में रायपुर रेल मंडल के द्वारा राजिम से डोंगरगढ़ की रेल सुविधा की भी शुरुआत की गई है- अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम

छठ पूजा तक के लिए चली ट्रेनें : खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा को लेकर बात की जाए तो छठ पूजा का महत्व बिहार में होने की वजह से बिहार ट्रेन स्पेशल उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ शहरों के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसके साथ ही साउथ इंडिया के कुछ शहर भी इस स्पेशल ट्रेन का लाभ ले सकते हैं. फेस्टिवल को देखते हुए ट्रेन 78 फेरे लगाएगी.फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेन 18 सितंबर से शुरू हुई है. छठ पूजा तक प्लान किए गए हैं. इन स्पेशल ट्रेनों में 78 हजार बर्थ अतिरिक्त बर्थ जनरेट हुई हैं. रायपुर बिलासपुर के साथ ही आसपास के क्षेत्र के जो लोग बिहार या यूपी में जाना चाह रहे हैं जिसमें पूर्वी भारत पश्चिमी भारत उत्तर भारत सभी तरफ जाने के लिए लोगों को सुविधा उपलब्ध रहेंगे.


कटनी रूट के लिए भी स्पेशल ट्रेन : स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर अवधेश त्रिवेदी ने कहा कि सभी ट्रेनों का स्टॉपेज अलग-अलग है. लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टॉपेज हैं.उसमें रायपुर, दुर्ग, भाटापारा भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा के साथ ही जो उत्तर भारत की तरफ जा रही है. जिसमें पेंड्रा अनूपपुर शहडोल कटनी जैसे स्टेशन के अलावा भी कई स्टॉपेज दिए गए हैं. इन फेस्टिवल ट्रेन का स्टॉपेज छोटे स्टेशन पर भी दिया गया है.

लोकल ट्रेनों में भी जा सकते हैं यात्री : इससे यात्रियों को 78 हजार सीट अतिरिक्त मिलेगी. इस स्पेशल ट्रेन में अगर भीड़ ज्यादा होती है तो तुरंत जनरल कोच भी प्लान किया जा सकता है. देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने वादा किया है कि कोई भी रेल यात्री अगर यात्रा करता है तो उसे निश्चित सीट मिलनी चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल के इस सीजन में रेल यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके. इसके साथ ही वहां से अपने गंतव्य तक वापस हो सके इसका पूरा ध्यान रखा गया है.

यात्रियों को मिलेंगी सुविधा : पूजा स्पेशल ट्रेन 08265/08266 बिलासपुर -हडपसर(पुणे)-बिलासपुर के मध्य एक फेरे के लिए चलाई जा रही है. यह ट्रेन बिलासपुर से 08265 नंबर के साथ दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को तथा हडपसर(पुणे) से 08266 नंबर के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को रवाना होगी. बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर के मध्य 22 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधाफेस्टिवल स्पेशल ट्रेन - 08261/08262 बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर के मध्य 22 फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर-यलहंका(बेंगलुरु) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 09 सितम्बर 2025 से 18 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को तथा गाड़ी संख्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यलहंका से दिनांक 10 सितंबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी.
दुर्ग-सुल्तानपुर-दुर्ग के मध्य 12 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधाफेस्टिवल स्पेशल ट्रेन : 08763/08764 दुर्ग-सुल्तानपुर-दुर्ग के मध्य 12 फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08763 दुर्ग-सुल्तानपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दुर्ग से दिनांक 13 सितम्बर 2025 से 29 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक शनिवार को तथा गाड़ी संख्या 08764 सुल्तानपुर-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सुल्तानपुर से दिनांक 14 सितंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक प्रत्येक रविवार को चलेगी.दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन-दुर्ग के मध्य 08 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा.फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन/ 08760/08761 दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन-दुर्ग के मध्य 08 फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08760 दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दुर्ग से दिनांक 05 अक्टूबर 2025 से 23 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक रविवार को तथा गाड़ी संख्या 08761 हजरत निज़ामुद्दीन-दुर्ग स्पेशल ट्रेन हजरत निज़ामुद्दीन से दिनांक 06 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी.नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के मध्य 10 फेरे फेस्टिवल स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन/ 08865/08866 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के मध्य 10 फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-शालीमार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से दिनांक 27 सितम्बर 2025 से 01 अक्टूबरर 2025 तक तथा गाड़ी संख्या 08866 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्पेशल ट्रेन दिनांक 28 सितम्बर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी)-धनबाद-नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) के मध्य एक फेरे के लिए दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन/ 08875/08876 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-धनबाद-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के मध्य एक-एक फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08875 नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) – धनबाद दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) से 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तथा गाड़ी संख्या 08876 धनबाद - नेताजी सुभाष चंद्र बोस(इतवारी) दीपावली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन धनबाद से 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दोनों दिशाओं में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगाँव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा एवं रायगढ़ स्टेशनों में दिया गया है.रेलवे सोलर पैनल की सफाई के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगा, अब नहीं होगी पानी की बर्बादी


