गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस आनंदनगर तक जाएगी, एक दर्जन से ज्यादा कैंसिल ट्रेनें बहाल, जानिए पूरा शेड्यूल
प्री नॉन-इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक के कारण ट्रेनों को कैंसिल किया गया था. रद्द ट्रेनों की आंशिक बहाली की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 11:53 PM IST
लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे ने एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है. गोरखपुर जंक्शन-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन की कमीशनिंग और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण की कमीशनिंग के लिए प्री नॉन-इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक का काम चल रहा था. ब्लॉक दिये जाने के चलते रद्द की गईं ट्रेनों की आंशिक बहाली कर दी गई है.
ट्रेनों के बहाल होने से नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में और ट्रेनों की भी बहाली की जाएगी, जिससे यात्रियों को त्योहारों पर आने-जाने में असुविधा न हो. आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को कम दूरी के लिए संचालित किया जाएगा.
शॉर्ट ओरिजिनेशन/शॉर्ट टर्मिनेशन
- पूर्व में 22 से 27 सितम्बर तक निरस्तीकरण के लिए अधिसूचित 15082 गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस अब 23 से 27 सितम्बर तक आनन्दनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और आनन्दनगर-गोरखपुर के मध्य निरस्त रहेगी.
- पूर्व में 22 से 27 सितम्बर तक निरस्तीकरण के लिए अधिसूचित 15081 गोरखपुर-गोमती नगर एक्सप्रेस अब 23 से 27 सितम्बर तक आनन्दनगर स्टेशन से चलाई जायेगी और गोरखपुर-आनन्दनगर के मध्य निरस्त रहेगी.
- पूर्व में 23 से 26 सितम्बर तक निरस्तीकरण के लिए अधिसूचित 05131 गोरखपुर-बहराइच विशेष गाड़ी अब 23 से 26 सितम्बर तक मानीराम स्टेशन से चलाई जायेगी आय गोरखपुर-मानीराम के मध्य निरस्त रहेगी.
- पूर्व में 23 से 26 सितम्बर तक निरस्तीकरण के लिए अधिसूचित 05132 बहराइच-गोरखपुर विशेष गाड़ी अब 23 से 26 सितम्बर तक मानीराम स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और मानीराम-गोरखपुर के मध्य निरस्त रहेगी.
- 05131/05132 मानीराम-बहराइच-मानीराम विशेष गाड़ी में 23 से 26 सितम्बर तक सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 12 कोच के साथ चलाई जायेगी.
- पूर्व में 22 से 26 सितम्बर तक शार्ट ओरिजिनेट के लिए अधिसूचित 15009 गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस अब 23 से 27 सितम्बर तक गोमती नगर स्टेशन से चलाई जायेगी और गोरखपुर-गोमती नगर के मध्य निरस्त रहेगी.
- पूर्व में 23 से 28 सितम्बर तक शार्ट टर्मिनेट के लिए अधिसूचित 15010 पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस अब 22 से 26 सितम्बर तक गोमती नगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और गोमती नगर-गोरखपुर के मध्य निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों का संचालन बहाल
- गोरखपुर से 27 सितम्बर को चलने वाली 12555 गोरखपुर-बठिण्डा एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- बठिण्डा से 28 सितम्बर को चलने वाली 12556 बठिण्डा-गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- गोरखपुर से 27 सितम्बर को चलने वाली 12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- आनन्द विहार टर्मिनल से 28 सितम्बर को चलने वाली 12572 आनन्द विहार टर्मिनल-गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- गोरखपुर से 27 सितम्बर को चलने वाली 22537 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 29 सितम्बर को चलने वाली 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- लखनऊ जं.- पाटलिपुत्र से 27 सितम्बर को चलने वाली 15034/15033 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र-लखनऊ जं. एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- रांची से 26 सितम्बर को चलने वाली 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस का संचलन बहाल कर दिया गया है.
- गोरखपुर से 27 सितम्बर को चलने वाली 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- वाराणसी सिटी से 26 सितम्बर को चलने वाली 15132 वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- गोरखपुर से 27 सितम्बर को चलने वाली 15131 गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस का संचालन बहाल कर दिया गया है.
- गोरखपुर और बहराइच से 27 सितम्बर को चलने वाली 05131/05132 गोरखपुर-बहराइच-गोरखपुर विशेष गाड़ी का संचालन बहाल कर दिया गया है.
