गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस आनंदनगर तक जाएगी, एक दर्जन से ज्यादा कैंसिल ट्रेनें बहाल, जानिए पूरा शेड्यूल

रेलवे ने बहाल की कैंसिल ट्रेन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे ने एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है. गोरखपुर जंक्शन-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन की कमीशनिंग और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण की कमीशनिंग के लिए प्री नॉन-इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक का काम चल रहा था. ब्लॉक दिये जाने के चलते रद्द की गईं ट्रेनों की आंशिक बहाली कर दी गई है.

ट्रेनों के बहाल होने से नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में और ट्रेनों की भी बहाली की जाएगी, जिससे यात्रियों को त्योहारों पर आने-जाने में असुविधा न हो. आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को कम दूरी के लिए संचालित किया जाएगा.

शॉर्ट ओरिजिनेशन/शॉर्ट टर्मिनेशन