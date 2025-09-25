ETV Bharat / state

त्योहार पर यात्रियों के लिए खुशखबरी; रेलवे ने चलाई स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनें, जानिए पूरा शेड्यूल

मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर वाया गोरखपुर और जोधपुर-मऊ-जोधपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन होगा.

दो जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा संचालन.
दो जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा संचालन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 11:36 PM IST

5 Min Read
लखनऊ : रेलवे प्रशासन दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए दो जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. दो ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है, जबकि दो ट्रेनों का संचालन 28 और 30 सितंबर से शुरू होगा.

05283/05284 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर वाया गोरखपुर द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी के संचालन की अवधि बढ़ा दी है. इससे त्योहार पर अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से 29 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को और आनन्द विहार टर्मिनस से 30 नवंबर तक हर गुरुवार और रविवार को 15 अतिरिक्त फेरों के लिये चलाई जायेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05283 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 29 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे प्रस्थान कर मोतीपुर से 07.02 बजे, मेहसी से 07.19 बजे, चकिया से 07.30 बजे, पिपरा से 07.40 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 08.00 बजे, नरकटियागंज से 09.35 बजे, हरिनगर से 09.55 बजे, बगहा से 10.27 बजे, गोरखपुर से 15.00 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन 20.10 बजे पहुंचेगी.

इसके बाद हरदोई से 21.40 बजे, शाहजहांपुर से 22.41 बजे और दूसरे दिन मुरादाबाद से 01.40 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 05.00 बजे पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 05284 आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 30 नवंबर तक हर वृहस्पतिवार और रविवार को आनन्द विहार टर्मिनस से 07.00 बजे प्रस्थान कर मुरादाबाद से 10.20 बजे, शाहजहांपुर से 12.25 बजे, हरदोई से 13.11 बजे, लखनऊ जंक्शन से 15.30 बजे, गोण्डा से 18.05 बजे, बस्ती से 19.30 बजे, गोरखपुर से 21.10 बजे, बगहा से 23.47 बजे रवाना होगी.

कुल 22 कोच लगेंगे : दूसरे दिन हरिनगर से 00.12 बजे, नरकटियागंज से 00.35 बजे, बेतिया से 01.12 बजे, सगौली से 01.37 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 02.05 बजे, पिपरा से 02.35 बजे, चकिया से 02.47 बजे, मेहसी से 03.00 बजे और मोतीपुर से 03.22 बजे छूटकर 04.50 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, एलएसएलआरडी का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी के दो, शयनयान श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ और वातानुकूति तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के चार कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जाएंगे.

जोधपुर से भी चलेगी ट्रेन : ट्रेन संख्या 04823/04824 जोधपुर-मऊ-जोधपुर साप्ताहिक पूजा विशेष की नाम से चलेगी. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ये गाड़ी जोधपुर से 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी. मऊ से 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक हर मंगलवार को 10 फेरों के लिये चलेगी. उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में सेकेंड एसी के 2, थर्ड एसी के 4, स्लीपर के 8, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 4 तथा एसएलआर/डी के 2 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे.

जोधपुर से हर रविवार को चलेगी : गाड़ी संख्या 04823 जोधपुर-मऊ साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को जोधपुर से 17.30 बजे चलेगी. जयपुर से 23.10 बजे, गांधी नगर जयपुर से 23.24 बजे रवाना होगी. कन्नौज से 09.17 बजे होते हुए कानपुर सेंट्रल से 12.00 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 13.40 बजे, अयोध्या धाम जं. से 17.15 बजे, शाहगंज से 21.00 बजे, खोरासन रोड से 21.32 बजे, आजमगढ़ से 22.15 बजे तथा मुहम्मदाबाद से 22.47 बजे छूटकर मऊ 23.20 बजे पहुंचेगी.

लखनऊ होते हुए पहुंचेगी जयपुर : वापसी यात्रा में गाड़ी सांख्य 04824 मऊ-जोधपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक हर मंगलवार को मऊ से 04.00 बजे प्रस्थान कर अयोध्या धाम जं. 09.20 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 12.10 बजे, कानपुर सेंट्रल से 14.00 बजे, कन्नौज से 15.05 बजे निकलेगी. गांधी नगर जयपुर से 02.28 बजे, जयपुर से 03.00 बजे होते हुए जोधपुर 8.55 बजे पहुंचेगी.

इस लाइन का होगा स्पीड ट्रायल : लखनऊ मंडल के गोरखपुर जं.-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रेल संरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्व सर्किल 26 सितंबर को इस नवनिर्मित तीसरी लाइन और दोहरीकरण का निरीक्षण करेंगे. स्पीड ट्रायल किया जायेगा. रेल प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के दौरान इस नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन और दोहरीकरण खंड पर न तो खुद जायें और न ही अपने पशुओं को रेलपथ पर जाने दें.

