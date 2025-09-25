ETV Bharat / state

त्योहार पर यात्रियों के लिए खुशखबरी; रेलवे ने चलाई स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनें, जानिए पूरा शेड्यूल

दो जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा संचालन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 25, 2025

लखनऊ : रेलवे प्रशासन दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए दो जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. दो ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है, जबकि दो ट्रेनों का संचालन 28 और 30 सितंबर से शुरू होगा. 05283/05284 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर वाया गोरखपुर द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी के संचालन की अवधि बढ़ा दी है. इससे त्योहार पर अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से 29 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को और आनन्द विहार टर्मिनस से 30 नवंबर तक हर गुरुवार और रविवार को 15 अतिरिक्त फेरों के लिये चलाई जायेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05283 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 29 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे प्रस्थान कर मोतीपुर से 07.02 बजे, मेहसी से 07.19 बजे, चकिया से 07.30 बजे, पिपरा से 07.40 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 08.00 बजे, नरकटियागंज से 09.35 बजे, हरिनगर से 09.55 बजे, बगहा से 10.27 बजे, गोरखपुर से 15.00 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन 20.10 बजे पहुंचेगी. इसके बाद हरदोई से 21.40 बजे, शाहजहांपुर से 22.41 बजे और दूसरे दिन मुरादाबाद से 01.40 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 05.00 बजे पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 05284 आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर द्विसाप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 30 नवंबर तक हर वृहस्पतिवार और रविवार को आनन्द विहार टर्मिनस से 07.00 बजे प्रस्थान कर मुरादाबाद से 10.20 बजे, शाहजहांपुर से 12.25 बजे, हरदोई से 13.11 बजे, लखनऊ जंक्शन से 15.30 बजे, गोण्डा से 18.05 बजे, बस्ती से 19.30 बजे, गोरखपुर से 21.10 बजे, बगहा से 23.47 बजे रवाना होगी. कुल 22 कोच लगेंगे : दूसरे दिन हरिनगर से 00.12 बजे, नरकटियागंज से 00.35 बजे, बेतिया से 01.12 बजे, सगौली से 01.37 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 02.05 बजे, पिपरा से 02.35 बजे, चकिया से 02.47 बजे, मेहसी से 03.00 बजे और मोतीपुर से 03.22 बजे छूटकर 04.50 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, एलएसएलआरडी का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी के दो, शयनयान श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ और वातानुकूति तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के चार कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जाएंगे.