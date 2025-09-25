ETV Bharat / state

चालू टिकट की अब No Tension, बंपर भीड़ होने पर भी झट से बन जाएगा; पेमेंट भी कैश या ऑनलाइन

रेलवे स्टेशन पर MUTS मशीन से चालू टिकट बनाते रेलवे कर्मचारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इस सिस्टम के तहत लखनऊ, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज में रेलवे कर्मचारियों को एमयूटीएस डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी. लखनऊ, बनारस और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर 10-10 मोबाइल यूटीएस और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 5 मोबाइल यूटीएस की व्यवस्था होगी.

इसी को ध्यान में रखते हुए अब लोगों को खास सहूलियत देने का प्लान तैयार किया गया है. जिस तरह महाकुंभ में करोड़ों यात्रियों को समय पर बिना किसी दिक्कत के टिकट उपलब्ध कराए गए थे, उसी तरह की व्यवस्था प्रदेश के 4 स्टेशनों पर करने की तैयारी है.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशनों पर जुटती है. उन्हें टिकट लेने में दिक्कत आती है. काउंटर पर लंबी भीड़ के चलते कई यात्री टिकट नहीं ले पाते हैं. फिर वे बेटिकट यात्रा करते हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 4 बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेल प्रशासन महाकुंभ वाला फार्मूला लागू करेगा. इससे स्टेशनों पर टिकट की जद्दोजहद यात्रियों को नहीं करनी पड़ेगी. रेल प्रशासन ने फैसला लिया है कि एम यूटीएस यानी मोबाइल अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर की जाएगी.

ये कर्मचारी इसी डिवाइस से घूम-घूमकर यात्रियों के लिए अनरिजर्व्ड टिकट बनाएंगे, जिससे काउंटर पर टिकट के लिए भीड़ नहीं लगेगी. यात्री कैश देकर टिकट ले सकते हैं या फिर क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकेंगे. रेलवे ने पहली बार महाकुंभ में यह व्यवस्था लागू की थी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली थी. अब यही व्यवस्था दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर रेलवे की तरफ से की जाएगी.

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि रेलकर्मियों के हाथ में एमयूटीएस डिवाइस होगी. वह एंट्री गेट पर ही खड़े रहेंगे, जिससे गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले ही यात्रियों को अनारक्षित टिकट उपलब्ध करा दिया जाएगा. काउंटर पर भी कर्मचारियों की तैनाती रहेगी.

जिन लोगों को काउंटर से टिकट लेना है वह काउंटर से भी टिकट ले सकेंगे. इसके अलावा अपने मोबाइल पर यूटीएस एप डाउनलोड करके भी अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं. इससे यात्रियों को लंबी लाइन में लगकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे समय पर अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे.

लखनऊ स्टेशन की बात की जाए तो यहां से हर रोज तकरीबन 280 से 300 ट्रेनों का आवागमन होता है. ढाई से तीन लाख यात्री हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं. इन यात्रियों में अनारक्षित टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी हजारों में होती है.

फेस्टिवल के दौरान और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे लोगों को टिकट मिलने में दिक्कत आती है. इसीलिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे यात्रियों को त्योहार पर टिकट के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें उनके स्थान पर ही टिकट उपलब्ध कराकर राहत दी जाएगी.

