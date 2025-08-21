ETV Bharat / state

दिवाली से पहले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, बिहार के लिए 10 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना - AMRIT BHARAT TRAINS TO BIHAR

आगामी त्योहारों के मद्देनजर रेलवे यात्रियों के लिए सौगात लेकर आया है. बिहार के लिए 10 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना है.

10 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलने की योजना (ETV BHARAT)
Published : August 21, 2025 at 5:56 PM IST

नई दिल्ली: बिहार आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है. आगामी महीनों में रेलवे 10 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की योजना पर काम कर रहा है. ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों को बिहार से जोड़ेंगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य मिडिल क्लास के यात्रियों को तेज, आरामदायक व किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है. वर्तमान में दिल्ली से बिहार के लिए चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें नियमित तौर पर संचालित हो रही हैं, जिनमें दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच देश की पहली नॉन-एसी सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस चली थी. ये ट्रेन दरभंगा से गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर होते हुए सप्ताह में दो बार आनंद विहार आती जाती है.

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना.

दूसरी अमृत भारत ट्रेन राजेंद्र नगर (पटना) से नई दिल्ली के बीच चलती है. पटना से चलने के बाद ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है. 31 जुलाई 2025 से यह ट्रेन चल रही है. तीसरी अमृत भारत ट्रेन बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है. चौथी अमृत भारत ट्रेन सीतामढ़ी से गोरखपुर के रस्ते दिल्ली होते हुए सीतामढ़ी तक चलती है.

पांचवीं अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त से चलाने की तैयारी
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि पांचवीं अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन 22 अगस्त की सुबह 10:50 बजे होगा, ये ट्रेन गया से रवाना होकर अगले दिन 4:30 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. इसकी नियमित सेवा 28 अगस्त से ट्रेन संख्या 13697/13698 के रूप में शुरू होगी. यह ट्रेन गया से हर रविवार व गुरुवार शाम 4:30 बजे रवाना होगी. अगले दिन दोपहर 12 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. दिल्ली से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार दोपहर 2 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:55 बजे गया पहुंचेगी. रस्ते में अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूण्डला और गाजियाबाद में यह ट्रेन रुकेगी.

रेलवे की और अमृत भारत ट्रेनें चलाने की योजना
अगले कुछ महीनों में देश के बड़े शहरों से रेलवे बिहार के लिए 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलने की तैयारी में है. इसी के तहत रेलवे दिल्ली से गया के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाने जा रहा है. अभी देश के बड़े शहरों से बिहार के लिए अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी. आगामी महीनों में जब बाकी नई 10 अमृत भारत ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी तो बिहार की रेल कनेक्टिविटी व यात्रा अनुभव एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा.

यात्रियों को होंगे ये फायदे
अधिकारियों के मुताबिक इन अमृत भारत ट्रेनों दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से बिहार तक सस्ती व सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा. ग्रामीण व मिडिल क्लास यात्रियों को भी रेलयात्रा में आरक्षित सीट आसानी से उपलब्ध होगी. बिहार के कई छोटे-बड़े स्टेशनों को राजधानी व अन्य बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. त्योहारों और छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण पाना आसान होगा.

