ETV Bharat / state

ट्रेन में नहीं खत्म होगा पानी, AI करेगा निगरानी, रेलवे का नया प्लान, इन ट्रेनों में होगा पहले प्रयोग - RAILWAY TO USE AI IN TRAINS

ट्रेन में नहीं खत्म होगा पानी AI करेगा निगरानी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : Mar 15, 2025, 6:23 PM IST

भोपाल: यात्रा के दौरान ट्रेन के कोच में पानी खत्म हो जाए, तो यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ता है. ऐसे में अब रेल यात्रियों को पानी की कमी से निजात दिलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने नया प्लान बनाया है. इसके तहत अब ट्रेन के डिब्बों में बने टैंक में पानी की निगरानी की जिम्मा एआई यानि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को सौंपा जाएगा. जिससे बोगी के टैंक में यात्रियों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े. 2 गाड़ियों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट ट्रेन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड सेंसर और एआई की मदद लेने जा रहा है. पश्चिम मध्य रेलवे सबसे पहले अपनी दो गाड़ियों में इस नई तकनीक को लगाने जा रही है, जिसमें पानी खत्म होने से पहले ही प्रबंधन को एक अलर्ट मैसेज जाएगा. भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल मंडल में इसकी शुरूआत रानी कमलापति स्टेशन से हो रही है. यहां से पुणे और संतरागाछी जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस में प्रायोगिक तौर पर इस नई तकनीक का इस्तेमाल होगा. इसके तहत ट्रेन के प्रत्येक कोच में विशेष सेंसर लगाए जाएंगे. ये सेंसर कोच के पानी टैंक की निगरानी करेंगे. 70 प्रतिशत टंकी खाली होते ही मिलेगा अलर्ट जब टैंक में पानी 30 प्रतिशत से कम रह जाएगा, तो एआई सिस्टम रेलवे को तत्काल अलर्ट मैसेज भेजेगा. यह मैसेज संबंधित सुपरवाइजर और वाटरिंग स्टेशन को मिलेगा. ट्रेन के पानी भरने की सुविधा वाले स्टेशन पहुंचते ही संबंधित कर्मचारी उस कोच के टैंक में पानी भरेंगे. अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से किसी कोच में एकदम से पानी खत्म होने की नौबत नहीं आएगी. अगले 15 अप्रैल से यह तकनीक इन दोनों गाड़ियों में सक्रिय हो जाएगी. अगर यह प्रयोग सफल रहा तो मंडल की दूसरी गाड़ियों में भी इसे लगाया जाएगा.