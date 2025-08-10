Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

झांसी में रेलवे टेक्नीशियन की लाश कमरे में मिली; पत्नी के मायके जाने से तनाव में था - JHANSI NEWS

प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया मृतक की शादी को दो साल हो चुके थे और इनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं है.

झांसी में रेलवे टेक्नीशियन की लाश कमरे में मिली.
झांसी में रेलवे टेक्नीशियन की लाश कमरे में मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 7:10 AM IST

2 Min Read

झांसी: एक रेलवे टेक्नीशियन का शव उसी के कमरे में मिला है. कमरे में शराब की बोतल, नमकीन के पैकेट और सिगरेट भी बरामद की गई है. बताया जा रहा है, कि रेलवे टेक्नीशियन की पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह बहुत निराश था. इसी तनाव में आकर ज्यादा शराब पीकर उसने जान दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की हर एंगल पर जांच भी शुरू की गई है. घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में प्रतापपुरा मोहल्ले का है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान रवि प्रकाश पटेल के रूप में हुई है. वह प्रतापपुरा मोहल्ले में रहने वाले ऋषि मिश्रा के मकान में परिवार के साथ किराए पर रहते था. रवि प्रकाश पटेल फतेहपुर का मूल निवासी था और झांसी में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात था.

बताते हैं, कि रवि प्रकाश प्रतिदिन सुबह कमरे से निकलकर टहलने के लिए जाता था. शनिवार को वह कमरे से बाहर नहीं निकला. इसके बाद मकान मालिक को लगा कि कहीं तबीयत तो नहीं खराब है. जब रवि प्रकाश का कमरा खोलकर देखा गया तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. पास में ही शराब की बोतल, नमकीन और सिगरेट पड़ी थी. मौत की जानकारी मिलते ही वहां पर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलते ही एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद मकान मालिक व परिजनों से बातचीत की गई. प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया मृतक की शादी को दो साल हो चुके थे और इनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं है.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में जानकारी हुई दो महीने पहले रवि प्रकाश पटेल का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी. इसी बात को लेकर वह तनाव में रहता था. पुलिस का मानना है, कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से रेलवे टेक्नीशियन की मौत हुई है. हालांकि पुलिस का कहना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में रक्षाबंधन पर किशोरी की मौत; सबमर्सिबल में करंट लगने से झुलसी, तीन भाइयों की कलाई रह गई सूनी

झांसी: एक रेलवे टेक्नीशियन का शव उसी के कमरे में मिला है. कमरे में शराब की बोतल, नमकीन के पैकेट और सिगरेट भी बरामद की गई है. बताया जा रहा है, कि रेलवे टेक्नीशियन की पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह बहुत निराश था. इसी तनाव में आकर ज्यादा शराब पीकर उसने जान दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की हर एंगल पर जांच भी शुरू की गई है. घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में प्रतापपुरा मोहल्ले का है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान रवि प्रकाश पटेल के रूप में हुई है. वह प्रतापपुरा मोहल्ले में रहने वाले ऋषि मिश्रा के मकान में परिवार के साथ किराए पर रहते था. रवि प्रकाश पटेल फतेहपुर का मूल निवासी था और झांसी में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर तैनात था.

बताते हैं, कि रवि प्रकाश प्रतिदिन सुबह कमरे से निकलकर टहलने के लिए जाता था. शनिवार को वह कमरे से बाहर नहीं निकला. इसके बाद मकान मालिक को लगा कि कहीं तबीयत तो नहीं खराब है. जब रवि प्रकाश का कमरा खोलकर देखा गया तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. पास में ही शराब की बोतल, नमकीन और सिगरेट पड़ी थी. मौत की जानकारी मिलते ही वहां पर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलते ही एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद मकान मालिक व परिजनों से बातचीत की गई. प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया मृतक की शादी को दो साल हो चुके थे और इनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं है.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में जानकारी हुई दो महीने पहले रवि प्रकाश पटेल का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी. इसी बात को लेकर वह तनाव में रहता था. पुलिस का मानना है, कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से रेलवे टेक्नीशियन की मौत हुई है. हालांकि पुलिस का कहना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर में रक्षाबंधन पर किशोरी की मौत; सबमर्सिबल में करंट लगने से झुलसी, तीन भाइयों की कलाई रह गई सूनी

For All Latest Updates

TAGGED:

JHANSI SUICIDE CASE UPDATESRAILWAY TECHNICIAN SUICIDE JHANSIJHASI RAILWAY EMPLOYEE SUICIDE CASEWIFE LEFT HOME HUSBAND SUICIDE CASEJHANSI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

गंगा और गोमती का संगम न करा सकी हैदर कैनाल अब बनेगी लखनऊ की नई लाइफ लाइन

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना; पढ़ाई के साथ 5000 रुपए महीने की कमाई कैसे? जानिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.