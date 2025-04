ETV Bharat / state

उधना–दानापुर–उधना समर स्पेशल ट्रेन में सफर करना है तो देखें ये है टाइम टेबल - RAILWAY SUMMER SPECIAL TRAINS

उधना–दानापुर–उधना समर स्पेशल ट्रेन ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 14, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 9:35 AM IST 2 Min Read

नर्मदापुरम : गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. इसी कड़ी में ट्रेन संख्या 09053/09054 उधना-दानापुर-उधना ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन (01-01 ट्रिप) चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ठहरकर गंतव्य तक जाएगी. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे के अधिकृत पूछताछ सेवा NTES/139 से ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करें. भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल के अनुसार "विशेष ट्रेनों के विस्तृत समय और स्टॉपेज की विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर या फिर NTES ऐप डाउनलोड पर ली जा सकती है." उधना से दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 09053 उधना–दानापुर विशेष ट्रेन 14 अप्रैल 2025 (सोमवार) को उधना स्टेशन से सुबह 6:45 बजे प्रस्थान कर, उसी दिन मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए शाम 6:30 बजे इटारसी स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 12:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी. दानापुर-उधना ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन

