ETV Bharat / state

यूपी के 14 स्टेशनों के लिए दिल्ली से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन; 2 महीने तक मानसी का सफर होगा आसान

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश व बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली और मुंबई से आते हैं. ऐसे में दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए 04454/04453 नई दिल्ली-मानसी-नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी चलाई जाएगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ये ट्रेन वाया देवरिया सदर, सीवान, छपरा नई दिल्ली से 29 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक प्रतिदिन चलेगी. साथ ही मानसी से 01 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक प्रतिदिन 63 फेरों के लिए चलाई जाएगी. इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 10, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 06 तथा एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 18 बोगी लगाई जाएंगी.

उन्होंने बताया कि 04454 नई दिल्ली-मानसी पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रतिदिन नई दिल्ली से 20.00 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 20.50 बजे, अलीगढ़ से 22.20 बजे, टूण्डला से 23.25 बजे, दूसरे दिन इटावा से 00.30 बजे, कानपुर सेंट्रल से 03.30 बजे, उन्नाव से 04.05 बजे, ऐशबाग से 05.17 बजे, बादशाहनगर से 05.50 बजे, बाराबंकी से 06.45 बजे, गोंडा से 08.10 बजे, बस्ती से 09.25 बजे, खलीलाबाद से 10.00 बजे, गोरखपुर से 11.05 बजे, देवरिया सदर से 12.02 बजे, सीवान से 13.05 बजे, छपरा से 14.35 बजे, सोनपुर से 17.02 बजे, हाजीपुर से 17.17 बजे, शाहपुर पटोरी से 18.05 बजे, बरौनी से 21.20 बजे, बेगूसराय से 21.42 बजे तथा खगड़िया से 22.32 बजे छूटकर मानसी 23.30 बजे पहुंचेगी.