यूपी के 14 स्टेशनों के लिए दिल्ली से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन; 2 महीने तक मानसी का सफर होगा आसान

बिहार के 9 स्टेशनों पर ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है. आईए जानते हैं ट्रैन कितने बजे किस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.

यूपी के 14 स्टेशनों के लिए दिल्ली से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और छठ त्योहार पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश व बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली और मुंबई से आते हैं. ऐसे में दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए 04454/04453 नई दिल्ली-मानसी-नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी चलाई जाएगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ये ट्रेन वाया देवरिया सदर, सीवान, छपरा नई दिल्ली से 29 सितम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक प्रतिदिन चलेगी. साथ ही मानसी से 01 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक प्रतिदिन 63 फेरों के लिए चलाई जाएगी. इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 10, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 06 तथा एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 18 बोगी लगाई जाएंगी.

उन्होंने बताया कि 04454 नई दिल्ली-मानसी पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रतिदिन नई दिल्ली से 20.00 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 20.50 बजे, अलीगढ़ से 22.20 बजे, टूण्डला से 23.25 बजे, दूसरे दिन इटावा से 00.30 बजे, कानपुर सेंट्रल से 03.30 बजे, उन्नाव से 04.05 बजे, ऐशबाग से 05.17 बजे, बादशाहनगर से 05.50 बजे, बाराबंकी से 06.45 बजे, गोंडा से 08.10 बजे, बस्ती से 09.25 बजे, खलीलाबाद से 10.00 बजे, गोरखपुर से 11.05 बजे, देवरिया सदर से 12.02 बजे, सीवान से 13.05 बजे, छपरा से 14.35 बजे, सोनपुर से 17.02 बजे, हाजीपुर से 17.17 बजे, शाहपुर पटोरी से 18.05 बजे, बरौनी से 21.20 बजे, बेगूसराय से 21.42 बजे तथा खगड़िया से 22.32 बजे छूटकर मानसी 23.30 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में, 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी 01 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक प्रतिदिन मानसी से 01.10 बजे प्रस्थान कर खगड़िया से 01.22 बजे, बेगूसराय से 02.00 बजे, बरौनी से 03.10 बजे, शाहपुर पटोरी से 03.57 बजे, हाजीपुर से 04.55 बजे, सोनपुर से 05.07 बजे, छपरा से 07.20 बजे, सीवान से 08.20 बजे, देवरिया सदर से 09.25 बजे, गोरखपुर से 11.00 बजे, खलीलाबाद से 11.45 बजे, बस्ती से 12.17 बजे, गोंडा से 13.50 बजे, बाराबंकी से 15.50 बजे, बादशाहनगर से 16.42 बजे, ऐशबाग से 17.30 बजे, उन्नाव से 18.45 बजे, कानपुर सेंट्रल से 19.40 बजे, इटावा से 20.45 बजे, टूण्डला से 22.20 बजे, अलीगढ़ से 23.45 बजे तथा दूसरे दिन गाज़ियाबाद से 02.12 बजे छूटकर नई दिल्ली 03.00 बजे पहुंचेगी.

